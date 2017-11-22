22 Kasım 2017 Çarşamba

Balkan Şampiyonu oldular!

Edirne’de 11-12 Kasım 2017 tarihlerinde düzenlenen Balkan Taekwondo Şampiyonası’nda, Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi sporcuları Şenay Akgün ve Rabiya Kaya altın madalya kazandı.

22 Kasım 2017 Çarşamba 12:03
Balkan Şampiyonu oldular!

  19. Balkan Taekwondo Şampiyonası 10-12 Kasım tarihleri arasında  Edirne'de Trakya Üniversitesi 75. Yıl Spor Salonu'nda yapıldı. Dünya ve  Avrupa şampiyonasından sonraki en önemli turnuva olan Balkan Şampiyonası'nda 8 ülkeden 500'den fazla sporcu yarışırken şampiyonaya katılan ülkeler arasında  Türkiye,  Kosova,  Bosna Hersek,  Sırbistan,  Makedonya,  Arnavutluk,  Bulgaristan ve  Romanya yer aldı. Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü adına katılan 4 sporcudan 41 kilogramda Şenay Akgün ile 55 kilogramda Rabiya Kaya finalde rakiplerini yenerek altın madalyalarla Malatya’ya döndüler.

Balkan Şampiyonası’nda ülkemizi ve Malatya’yı başarıyla temsil eden genç sporcuları ve antrenörleri Mahmut Ayaz ve Cebrail Ararat’ı tebrik eden Halk Eğitim Müdürü Cemal Kurhan, “Balkan Şampiyonu olarak ülkemizi ve Malatya’mızı gururlandıran çocuklarımızı gönülden kutluyorum. Onları yetiştiren öğretmenlerini ve ailelerine teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönemlerde daha büyük uluslar arası başarılara imza atarlar” diye konuştu. 

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: BusabahBalkan Taekwondo Şampiyonası

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