02 Mart 2017 Perşembe

Balıkesir hazırlıkları sürüyor

TFF 1. Lig'in 23. Haftasında deplasmanda play off hedefi olan Balıkesirspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor’da bu maçın hazırlıkları devam ediyor.

02 Mart 2017 Perşembe 12:43
Balıkesir hazırlıkları sürüyor

  Kendi tesislerinde saat 15.00’de yaptığı çalışmalarla idmanlarını sürdüren temsilcimizde morallerin yüksek olması camianın yüzünü güldürüyor. Teknik Direktör İrfan Buz yönetimde, koşu ve pas çalışması şeklinde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Çalışmaya sakatlıkları bulunan Ferhat Kiraz, Mehmet Sak ve izinli olan Yiğitcan katılmadı. Michael Pereira takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde idman yaparken, diğer oyuncular toplu antrenmana tabi tutuldu. Öte yandan kontrolleri tamamlanan Ferhat Kiraz’ın durumunun ciddi olduğu ve adale yırtığı teşhisi konduğu açıklandı. Başarılı sol çizgi oyuncusunun Balıkesir maçında kenarda olması bekleniyor.

MEHMET KIROĞLAN
Anahtar Kelimeler: Busabah MalatyaIrfan Buz

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya