Kendi tesislerinde saat 15.00’de yaptığı çalışmalarla idmanlarını sürdüren temsilcimizde morallerin yüksek olması camianın yüzünü güldürüyor. Teknik Direktör İrfan Buz yönetimde, koşu ve pas çalışması şeklinde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Çalışmaya sakatlıkları bulunan Ferhat Kiraz, Mehmet Sak ve izinli olan Yiğitcan katılmadı. Michael Pereira takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde idman yaparken, diğer oyuncular toplu antrenmana tabi tutuldu. Öte yandan kontrolleri tamamlanan Ferhat Kiraz’ın durumunun ciddi olduğu ve adale yırtığı teşhisi konduğu açıklandı. Başarılı sol çizgi oyuncusunun Balıkesir maçında kenarda olması bekleniyor.

MEHMET KIROĞLAN