04 Mart 2017 Cumartesi

Balıkesir golcülerine güveniyor!

Yeni Malatyaspor’un yarınki rakibi Balıkesirspor, TFF 1. Lig’in averajı en iyi takımı olarak öne çıkıyor.

04 Mart 2017 Cumartesi 12:30
Balıkesir golcülerine güveniyor!

  15 averajla ilk sırada yer alan Marmara temsilcisi, kaydettiği 38 golle ligin en fazla gol atan takımı. Kalesinde gördüğü 23 golle en az gol yiyen 4. TFF 1. Lig takımı olan kırmızı beyazlılar, bu yönleriyle de hem iyi savunma yapıp hem de iyi hücum ettiklerini kanıtlamış oluyor. Balıkesirspor’u gol yollarında, 13 golle Bekamenga, 7 golle Burak Çalık, 5 golle İshak Çakmak sırtlıyor. Bu sezon oynadıkları 22 lig maçında yalnızca, Altınordu, Giresun ve Gaziantep Bş. Bld. maçlarında gol kaydedemeyen Marmara temsilcisi diğer 19 karşılaşmada mutlaka gol atamayı başardı. Tüm bu iyi istatistiklere karşın kendi sahasında iyi bir misafirperver olan Balıkesirspor, iç sahada 10 maçta 12 puan kaybetti. 

MEHMET KIROĞLAN
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