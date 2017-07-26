26 Temmuz 2017 Çarşamba

UYANIK OLACAĞIZ!

BAL’da yeni dönem!

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) 2017-2018 sezonu katılım başvuruları tamamlandı. Yeni sezonda 160 takımla oynanacak BAL’da Malatya’yı Yeşilyurt Belediyespor ile Malatya Gücü tarafından alınan İnönü Üniversitesi temsil edecek.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 12:20
BAL’da yeni dönem!

  Türkiye Futbol Federasyonu, Bölgesel Amatör Lig’de 2017 – 2018 sezonu planlamasını açıkladı. BAL’da bu sezon oynama hakkı olan 163 takımdan 160′ başvurusu kabul edildi. Katılacak takımların 89’u geçen sezon BAL’ da yer alan takımlardan, 61’i yerel liglerden BAL’a yükselen takımlardan, 10’u ise geçen sezon TFF 3. Lig’den düşen takımlardan oluşuyor. 2017-2018 Sezonu Bölgesel Amatör Lig statüsü, grup kura çekim toplantısı ve müsabakaların başlama tarihleri önümüzdeki günlerde yapılacak saha denetimlerinin tamamlanmasından sonra açıklanacak.

2 TAKIM DA ŞAMPİYONLUK İÇİN MÜCADELE EDECEK
  Malatya’yı Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde (BAL) iki takım temsil edecek. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi sitesinde BAL’da Malatya’yı temsil edecek takımlar Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile İnönü Üniversitesispor olarak açıklandı. İnönü Üniversitesispor’un 1932 Malatya Gücü’ne devredilmesinin ardından kulübün isminin Malatya Gücü Futbol Kulübü olması için TFF’ye gerekli evrakların gönderildiği bildirildi. Öte yandan her iki Malatya takımının da yeni sezonda şampiyonluk için mücadele edecek olması şimdiden yarışı heyecanlı bir hale getirdi. 

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