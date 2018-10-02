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BAL’da sürpriz karar!

Malatya takımlarının yer aldığı Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta Elazığ takımları lige katılmama kararı aldı.

BAL’da sürpriz karar!

Malatya takımlarının yer aldığı Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta Elazığ takımları lige katılmama kararı aldı.

02 Ekim 2018 Salı 18:14
BAL’da sürpriz karar!

Sezon başında Elazığ Yolspor katılım evraklarını vermemiş ve hakkını yitirmişti. Önceki hafta bir şok da bir başka Elazığ takımı Hankendispor’dan geldi. Grupta ilk hafta maçına çıkmayarak 3 puanı silinen Elazığ temsilcisi, bu hafta da Elbistan Belediyespor deplasmanına gitmedi. Üst üste 2 maça çıkmayan Hankendi statü gereği ligden ihraç edilecek. Hankendi ile fikstür gereği karşılaşması olan takımlara ise 3-0’lık hükmen galibiyet verilecek. 14 takımlı 2. Grupta takımlar bir haftayı bay geçirmiş olacak. Malatya Yeşilyurt Belediyespor ve Pütürge Belediyespor da Hankendi ile oynayacakları maçtan otomatikman 6 puanla ayrılmış olacak.

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
MalatyaBÖLGESEL AMATÖR LİG
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