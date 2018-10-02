BAL’da sürpriz karar!

Sezon başında Elazığ Yolspor katılım evraklarını vermemiş ve hakkını yitirmişti. Önceki hafta bir şok da bir başka Elazığ takımı Hankendispor’dan geldi. Grupta ilk hafta maçına çıkmayarak 3 puanı silinen Elazığ temsilcisi, bu hafta da Elbistan Belediyespor deplasmanına gitmedi. Üst üste 2 maça çıkmayan Hankendi statü gereği ligden ihraç edilecek. Hankendi ile fikstür gereği karşılaşması olan takımlara ise 3-0’lık hükmen galibiyet verilecek. 14 takımlı 2. Grupta takımlar bir haftayı bay geçirmiş olacak. Malatya Yeşilyurt Belediyespor ve Pütürge Belediyespor da Hankendi ile oynayacakları maçtan otomatikman 6 puanla ayrılmış olacak.