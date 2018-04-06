BAL’DA SEZON BİTİYOR!

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup’ta sezonun son maçları bu hafta oynanacak. Malatya takımları Yeşilyurt Belediyespor ve İnönü Üniversitesispor ise kötü bir sezonu geride bırakmaya hazırlanıyor. 2017-2018 futbol sezonunda lige şampiyonluk parolasıyla giren iki Malatya temsilcisi, hedefledikleri yerin oldukça uzağında kalarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattılar. İsmail Tekin yönetimindeki Yeşilyurt Belediyespor transfere harcadığı astronomik rakamlara rağmen, ligin son haftasına 32 puanla 8. sırada girerken, İnönü Üniversitesispor ise 21 puanla Yeşilyurt Belediyespor’un bir basamak altında 9. sırada bulunuyor.

"İNÖNÜ’DE HEDEF PLAY-OUT"

Adıyaman 1954 takımının şampiyon olduğu BAL 2. Grup’ta tarihinin en kötü sezonunu geride bırakmaya hazırlanan Yeşilyurt Belediyespor, ligin uzunca bir bölümünü hedefsiz bir takım olarak geçerken, bu istikrasızlığı oynadığı maçların sonuçlarına da yansıdı. Mavi beyazlılar oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Tekin’in talebeleri rakip ağlara 42 gol bırakırken, kendi kalesinde ise 22 gol gördü. Sezonun son haftasına 9. sırada giren İnönü Üniversitesispor ligden düşmemek için oynayacağı play-out maçından iyi bir sonuç almak zorunda. Sezon içerisinde yaşadığı ekonomik sorunlardan dolayı birçok oyuncusunu kaybeden kırmızı beyazlı ekip, oynadığı 23 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik, 12 yenilgi aldı. Malatya ekibi rakip ağlara 26 gol bırakırken, kalesinde 51 gol gördü.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi