Gaziantep temsilcisi Araban Belediyespor’un lider olduğu BAL 2. Grup’ta şampiyonluk yarışı son 2 hafta nefes kesecek. 51 puanlı Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor ikinci sırada, 50 puanlı Malatya Yeşilyurt Belediyespor ve Adıyaman 1954 Spor kendilerinden üstte olan rakiplerinin puan kaybını bekleyecek.

KRİTİK MAÇLAR BU HAFTA!

Ancak BAL’da asıl kritik hafta bu Pazar oynanacak maçlar olacak. İlk 2 sırada yer alan takımların rakipleri kendilerine rakip olan şehirlerin takımı. Gaziantep temsilcisi Araban Belediyespor, Şanlıurfa temsilcisi 11 Nisan ile karşılaşırken, Şanlıurfa temsilcisi Karaköprü, Gaziantep temsilcisi Şehir Kamil ile karşı karşıya gelecek. Her iki takım da zirvede yarışlarını sürdürmek için kazanmak zorunda. 50 puanlı Yeşilyurt ve Adıyaman ise kendi maçlarını kazanıp, bu ekiplerin bir birileriyle oynayacakları maçlardaki kayıpları bekleyecek. Elindeki avantajı iyi değerlendirmeyen ve rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyen duruma düşen Malatya Yeşilyurt Belediyespor ise deplasmanda ligin zayıf takımı Kahramanmaraş Sakarya Spor karşısında 3 puan arayacak. Grup’ta dördüncü sıradaki Adıyaman 1954 Spor ise 62 Pertek Spor’a konuk olacak.

MEHMET KIROĞLAN