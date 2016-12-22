22 Aralık 2016 Perşembe

BAL’da ilk yarı tamamlandı

Bölgesel Amatör Liglerde ilk yarı maçları hafta sonu oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Malatya temsilcileri Yeşilyurt Belediyespor ve İnönü Üniversitesi’nin yer aldığı ikinci grupta liderliği Adıyaman göğüsledi.

20 Aralık 2016 Salı 11:13
BAL’da ilk yarı tamamlandı

Malatya Yeşilyurt Belediyespor ve Malatya İnönü Üniversitesi’nin yer aldığı Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta ilk yarı maçları tamamlandı. Yeşilyurt Belediyespor ilk yarıda son haftayı deplasmanda 11 Nisan Spor galibiyetiyle kapattı.

GABONLU MEYE TAKIMIN YILDIZI OLDU

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yeşilyurt Belediyespor Teknik Direktörü İsmail Tekin, çok kritik bir maçtan çok kritik bir 3 puan aldıklarını söyledi. Rakiplerinin maça çok iyi hazırlandığını kaydeden Tekin, “Belki de sezonun en önemli müsabakasında 3 puan aldığımız için çok mutluyuz. Bugün rakibimiz de en az bizim kadar mücadele etti. Ancak maçın her anında ayakta kalan bir Yeşilyurt Belediyespor vardı sahada. Oyuncularımı kutluyorum” dedi. Yeşilyurt Belediyespor’da ilk yarı 10 gol atan Gabon’lu Meye ilk yarıdaki 13 maç boyunca takımını sırtlayan isim oldu.

ÜNİVERSİTE İÇ SAHA SIKINTISI YAŞADI

Bu sezon BAL’da ilk kez yer alan Malatya İnönü Üniversitesi ilk yarıda ligi 6. Sırada tamamladı. 18 puan toplayarak beklentilerin üzerine çıkan sarı siyahlılar deplasman performanslarıyla parmak ısırttı. Dışarıda 13 iç sahada 5 puan toplayan genç ekip, devre arasında nokta transferler yapacak. İnönü Üniversitesispor’un teknik sorumlusu Murat Kurt, Şanlıurfa Karaköprü maçından sonra sahalarında mağlup olma sıkıntısını sürdürdüklerini söyledi. Kurt, takımın iyi mücadele ettiğini kaydederek, “İmkân dâhilinde oyuncularımız iyi mücadele etti. Maçı kazanabilirdik. Çok gol kaçırdık. Yapacak bir şey yok, önümüzdeki maçlara bakacağız. Rakip takımı da tebrik ediyoruz. Biz takım olarak örnek bir mücadele ortaya koyuyoruz. İnanıyorum ki bu örnek mücadelemiz devam edecek ” dedi.

FATİH AVCI
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