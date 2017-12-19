19 Aralık 2017 Salı

BAL’da ilk yarı bitti

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2. Grup’ta geçen hafta sahasında Araban Belediyespor’a 3-2 yenilen Yeşilyurt Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Elazığ temsilcisi Hankendispor’u 2-1 mağlup etti.

18 Aralık 2017 Pazartesi 10:57
BAL’da ilk yarı bitti

  Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi 2. Grup’ta mücadele eden Yeşilyurt Belediyesispor, ligin 13. haftasında karşılaştığı Hankendispor’u 2-1 mağlup etti. Oynadığı son 4 maçta 2 puan alan Mavi-Beyazlılar, 5 hafta sonra 3 puanla tanıştı. Geçen hafta sahasında Gaziantep temsilcisi Araban Belediyesispor’a 3-2 mağlup olan Yeşilyurt Belediyesi aldığı galibiyetle puanını 18’e çıkardı. Ligde 5. galibiyetini alan Mavi-Beyazlılar 5. Sıraya yükseldi.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi 2. Grup’ta yer alan bir diğer Malatya temsilcisi İnönü Üniversitesispor ise Yeşiltepe Stadı’nda oynadığı Siverek Belediyesispor ile 2-2 berabere kaldı. Ligin 12. haftasında grubun lideri Adıyaman 1954 Spor’a 4-0 mağlup olan Sarı-Siyahlılar, bu hafta sahasında ağırladığı Şanlıurfa ekibiyle berabere kalarak puanını 14 yaptı.8 

ÖMER ALİ DELİBAŞ
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