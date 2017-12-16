16 Aralık 2017 Cumartesi

BAL’da ilk yarı bitiyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2.Grup’ta 12. haftayı puansız kapatan Malatya temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor ile İnönü Üniversitesispor, devre arasından önce son maçlarına çıkacaklar. Sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Yeşilyurt Belediyesi Elazığ Hankendispor’a konuk olurken, genç kadrosuyla ligde mücadele eden İnönü Üniversitesi ise sahasında Siverek Belediyespor’u ağırlayacak.

16 Aralık 2017 Cumartesi 11:50
BAL’da ilk yarı bitiyor

  Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2.Grup’ta heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sezonun ilk yarısının son maçlarına sahne olacak haftada Araban Belediye Spor’a 3-2 yenilerek şampiyonluk yarışında bir darbe daha alan Yeşilyurt Belediyespor, yarın deplasmanda Hankendispor’a konuk olacak. Oynadığı 11 maçta 15 puan toplayan Mavi-Beyazlılar, ligde 4 haftadır galibiyete hasret.   Geçtiğimiz sezon grupta liderlik mücadelesini son haftaya kadar sürdüren İsmail Tekin’in öğrencileri, devre arasına moralli girebilmek adına deplasmandan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Elazığ Gençlik Merkezi Sahası’nda Hankendispor ile Yeşilyurt Belediyespor arasında yarın saat 13.30’da başlayacak maçı Mülazım Argız yönetecek.

İNÖNÜ SAHASINDA OYNAYACAK
  Ligin 13. haftasında İnönü Üniversitesispor ise sahasında Şanlıurfa temsilcisi Siverek Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Haftalardır iyi oyununu galibiyete çeviremeyen Kırmızı-Beyazlı kulüp, ligde çıktığı 11 maçta 12 puan topladı. Geçen hafta lider Adıyaman 1954 Spor’a 4-0 yenilen Malatya temsilcisi bu sezon en farklı mağlubiyetini aldı. Devre arasından önceki maçını evinde oynamanın avantajını kullanmak isteyen İnönü Üniversitesi yarın maçta rakibini evine puansız göndermek istiyor. Yeşiltepe 1 Nolu Saha’da İnönü Üniversitesispor ile Siverek Belediyespor arasında yarın saat 13.30’da başlayacak maçı Mehmet Çağatay Lakot yönetecek. 

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 16 Aralık 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 15 Aralık 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017