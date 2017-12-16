Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2.Grup’ta heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sezonun ilk yarısının son maçlarına sahne olacak haftada Araban Belediye Spor’a 3-2 yenilerek şampiyonluk yarışında bir darbe daha alan Yeşilyurt Belediyespor, yarın deplasmanda Hankendispor’a konuk olacak. Oynadığı 11 maçta 15 puan toplayan Mavi-Beyazlılar, ligde 4 haftadır galibiyete hasret. Geçtiğimiz sezon grupta liderlik mücadelesini son haftaya kadar sürdüren İsmail Tekin’in öğrencileri, devre arasına moralli girebilmek adına deplasmandan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Elazığ Gençlik Merkezi Sahası’nda Hankendispor ile Yeşilyurt Belediyespor arasında yarın saat 13.30’da başlayacak maçı Mülazım Argız yönetecek.

İNÖNÜ SAHASINDA OYNAYACAK

Ligin 13. haftasında İnönü Üniversitesispor ise sahasında Şanlıurfa temsilcisi Siverek Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Haftalardır iyi oyununu galibiyete çeviremeyen Kırmızı-Beyazlı kulüp, ligde çıktığı 11 maçta 12 puan topladı. Geçen hafta lider Adıyaman 1954 Spor’a 4-0 yenilen Malatya temsilcisi bu sezon en farklı mağlubiyetini aldı. Devre arasından önceki maçını evinde oynamanın avantajını kullanmak isteyen İnönü Üniversitesi yarın maçta rakibini evine puansız göndermek istiyor. Yeşiltepe 1 Nolu Saha’da İnönü Üniversitesispor ile Siverek Belediyespor arasında yarın saat 13.30’da başlayacak maçı Mehmet Çağatay Lakot yönetecek.

ÖMER ALİ DELİBAŞ