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BAL’da ilk düdük 22 Eylül’de

Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol İcra Kurulu, TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Amatör İşler Kurulu Başkanı Ali Düşmez başkanlığında İstanbul'da toplandı. 2018-2019 sezonununda amatör futbol liglerinde uygulanacak esasların belirlendiği toplantıda, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig, Süper Amatör, 1.ve 2. Amatör Ligler, U19, U17, U16, U15, U14, U13 , U12 ve U11 kategorilerinde sezon planlaması da yapıldı.

BAL’da ilk düdük 22 Eylül’de

Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol İcra Kurulu, TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Amatör İşler Kurulu Başkanı Ali Düşmez başkanlığında İstanbul'da toplandı. 2018-2019 sezonununda amatör futbol liglerinde uygulanacak esasların belirlendiği toplantıda, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig, Süper Amatör, 1.ve 2. Amatör Ligler, U19, U17, U16, U15, U14, U13 , U12 ve U11 kategorilerinde sezon planlaması da yapıldı.

17 Temmuz 2018 Salı 10:48
BAL’da ilk düdük 22 Eylül’de

Planlamaya göre Spor Toto Bölgesel Amatör Lig müsabakaları 22 - 23 Eylül 2018 tarihlerinde başlayacak. Büyükler kategorisinde Süper Amatör, 1., 2. Amatör yerel ligleri ve altyapı kategorileri başlangıç tarihleri en erken 18 Ağustos 2018 olmak üzere illerin düzenleyecekleri yerel statülere göre belirlenecek. Türkiye Şampiyonası düzenlenmeyen U13, U12 ve U11 kategorilerinde ligler yerel statülere göre en erken 18 Ağustos 2018 tarihinden itibaren başlayacak. Tüm yerel liglerin tamamlanma tarihi ise 21 Temmuz 2019 olarak belirlendi. 2018-2019 sezonunda BAL ve Yerel lig takımlarında oynamasına izin verilen 2001 ve daha büyük doğumlu 2 (iki) yabancı futbolcu sayısı ise 1'e(bir) indirildi. 2002 ve daha küçük doğumlu yabancı futbolcu sayısının ise 2 (iki) olarak devam etmesi kararlaştırıldı. 2018 - 2019 sezonunda BAL ve Yerel Lig takımlarında 1990 doğumlu ve daha büyük futbolcular, 'yaşı büyük futbolcu' statüsünde oynayabilecek ve 18 kişilik müsabaka isim listesinde yaşı büyük en fazla 5 (beş) futbolcu yer alabilecek.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
BALBÖLGESEL AMATÖR LİGMalatya
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