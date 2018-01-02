Spor Toto BAL'ın ilk yarısı, 80 ilden 159 takımın katılımıyla 12 takımlı bir grup, 13 takımlı yedi grup ve 14 takımlı dört grup olmak üzere toplam 12 grupta oynanan müsabakalar ile tamamlandı. Spor Toto BAL'da ilk yarıda oynanan 976 müsabakada toplam 2512 gol atıldı. Müsabaka başına düşen 2,6 'lık gol ortalamasının olduğu Spor Toto BAL'da, 2005 Azatlıspor-68 Aksaray Belediyespor (0-10) müsabakası ile 68 Aksaray Belediyespor en gollü galibiyeti aldı. İlk yarıda genel toplamda 826.672 seyircinin izlediği maçları, maç başına ise 847 kişi izledi.

1970 AĞRI NAMAĞLUP LİDER

7. Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor 39 gol ile 1. devrenin en fazla gol atan takımı olurken, 9. Grup'ta yer alan Havran Fatih Belediyespor attığı 3 gol ile en az gol atan takım oldu. 12 grup içinde en çok gol atan oyuncu ise 12 golle 4. Grup'ta yer alan Fatsa Belediyespor'un oyuncusu Babacar Mbaye Diop oldu. 1.Grup lideri Ağrı 1970 Spor, 4. Grup lideri Fatsa Belediyespor, 7. Grup lideri Serik Belediyespor gruplarında namağlup takımlar olarak ilk yarıyı tamamladılar.

TOPLAM 9 TAKIM 3. LİG’E YÜKSELECEK

İlk yarıda takımlara 5 hükmen mağlubiyet, 112 hak mahrumiyeti, 45 ihtar, 181 men, 1 maç saha kapama ve 7 maç seyircisiz oynama cezaları verildi. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'in ilk yarısında oyuncular 437 kırmızı kart, 6370 sarı kart gördü. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig grup müsabakaları 7-8 Nisan 2018 tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak olup, 12 grup birincisi arasında tarafsız merkezlerde oynanacak olan play-off maçları sonunda 9 takım TFF 3.Lig'e çıkacak. Play off müsabakaları 2 kademede oynanacak olup, 1.Kademede 12 grup birincisi birbirleriyle aşağıda belirtilen şekilde eşleşerek tarafsız bir sahada, tek maç eleme usulü müsabakalar oynayacak.

BARAJ MAÇLARI MAYIS’TA

1.Kademe müsabakalarında galip gelen 6 takım TFF 3.Ligine yükselecek. 2.Kademe müsabakaları ise 1.Kademede mağlup olan 6 grup birincisinin birbirleriyle aşağıda belirtilen şekilde eşleşerek tarafsız bir sahada tek maç eleme usulü müsabakalar oynamasıyla gerçekleştirilecek. İllere verilen kontenjan doğrultusunda 2018-2019 sezonunda Spor Toto BAL'da oynamaya hak kazanacak takımların belirlenmesi için Spor Toto BAL grup müsabakalarının tamamlanmasından sonra Spor Toto BAL takımları ile yerel liglerde dereceye giren takımlar arasında Spor Toto BAL baraj müsabakaları oynanacak. Spot Toto BAL ikinci yarı müsabakaları 1. Grupta 6 - 8 Ocak 2018 tarihlerinde, diğer 11 grupta ise 13-14 Ocak 2018 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

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