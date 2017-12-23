23 Aralık 2017 Cumartesi

BAL’da hayal kırıklığı var!

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2017-2018 Sezonu’nda temsilcilerimizin yer aldığı 2. Grup müsabakalarında ilk devre sona erdi. Şampiyonluk parolasıyla başladığı ligde aldığı sonuçlarla hedefinden iyice uzaklaşan Yeşilyurt Belediyesi bu umudunu başka bahara bırakırken, İnönü Üniversitesispor ise ligde var olma mücadelesi veriyor.

21 Aralık 2017 Perşembe 12:05
BAL’da hayal kırıklığı var!

  Bölgesel Amatör Futbol Lig’de 13 takımın yer aldığı 2. Grupta mücadele eden İnönü Üniversitesispor ile Yeşilyurt Belediyesispor ilk yarının son maçlarını 17 Aralık Pazar günü oynadı. Şanlıurfa temsilcisi Siverek Belediyespor’u ağırlayan İnönü Üniversitesi rakibiyle 2-2 berabere kalarak devre arasına 13 puanla 8. sırada girdi. Sarı-siyahlılar, ekonomik sıkıntılarla başladığı sezona, kadrosundan ayrılan birçok tecrübeli futbolcuya rağmen devam ediyor. Yeni kurulan genç kadrosuyla ve değişen teknik heyetiyle İnönü Üniversitesi ligde 12 haftalık bölümde 3 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet alarak 13 puan topladı. Cafer Aypan’ın öğrencileri, ligin ilk yarısında 14 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü.

YEŞİLYURT HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI
  BAL’daki bir diğer Malatya temsilcisi olan Yeşilyurt Belediyesispor ise bu sezon geçen yılki başarılı grafiğini mumla arıyor. Grupta geçen yıl liderlik için sezon sonuna kadar kıyasıya bir mücadele veren Mavi-beyazlılar, bu sezon aldığı kötü sonuçlarla beklentilerin çok altında kaldı. İsmail Tekin’in öğrencileri, ligin ilk yarısında 12 karşılaşmada 18 puan toplayarak, 8. sırada yer aldı. 12 karşılaşmada 5 kez galip gelebilen Yeşilyurt Belediyespor, 3 karşılaşmada berabere kalırken, 4 karşılaşmayı ise kaybetti. Mavi-beyazlılar, 12 karşılaşmada 24 gol atarken, kalesinde ise 13 gol gördü. 2. Grupta Adıyaman 1954 Spor ise, ilk yarıyı 31 puanla lider tamamladı. Tunceli temsilcilerinden 62 Pertek Spor 27 puanla ikinci sırada yer alırken, 25 puanlı Dersimspor ilk yarıyı üçüncü sırada tamamladı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ
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