BAL’da gruplar değişmedi

Bölgesel Amatör Lig temsilcilerimiz Pütürge Belediyespor ile Yeşilyurt Belediyespor’un hangi grupta mücadele edecekleri belli oldu. Oluşturduğu güçlü kadroyla lige şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Yeşilyurt Belediyespor geçen yıl olduğu gibi yine 2. Grupta yer alacak. Uzun yıllar sonra adını tekrar BAL’a yazdırmayı başaran Pütürge Belediyespor’da Malatya ekibiyle aynı grupta mücadele edecek.