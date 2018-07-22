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BAL’da gruplar değişmedi

Bölgesel Amatör Lig temsilcilerimiz Pütürge Belediyespor ile Yeşilyurt Belediyespor’un hangi grupta mücadele edecekleri belli oldu. Oluşturduğu güçlü kadroyla lige şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Yeşilyurt Belediyespor geçen yıl olduğu gibi yine 2. Grupta yer alacak. Uzun yıllar sonra adını tekrar BAL’a yazdırmayı başaran Pütürge Belediyespor’da Malatya ekibiyle aynı grupta mücadele edecek.

BAL’da gruplar değişmedi

Bölgesel Amatör Lig temsilcilerimiz Pütürge Belediyespor ile Yeşilyurt Belediyespor’un hangi grupta mücadele edecekleri belli oldu. Oluşturduğu güçlü kadroyla lige şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Yeşilyurt Belediyespor geçen yıl olduğu gibi yine 2. Grupta yer alacak. Uzun yıllar sonra adını tekrar BAL’a yazdırmayı başaran Pütürge Belediyespor’da Malatya ekibiyle aynı grupta mücadele edecek.

22 Temmuz 2018 Pazar 13:26
BAL’da gruplar değişmedi

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de gruplar belli oldu. 80 ilden 151 takımın mücadele edeceği Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de 2018-2019 sezonu katılım başvuruları tamamlandı. Malatya temsilcileri Pütürge Belediyespor ve Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un grupları belli oldu. 2. Grupta mücadele edecek Malatya temsilcilerinin grubunda 11 takım bulunuyor. Buna göre Pütürge Belediyespor ve Yeşilyurt Belediyespor’un mücadele edeceği 2.Grupta, Grup Merkez Hasar Hankendispor (Elazığ), Araban Belediyespor (Gaziantep), Ankas İstiklalspor (Gaziantep), 1920 Maraşspor (K.maraş), Elbistan BLD. Spor (K.maraş), Dersim 62 Spor (Tunceli), 11 Nisanspor (Şanlıurfa), Ş.Urfa BLD. Spor (Şanlıurfa) takımları yer alıyor. busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
GruplarSporMalatyaYeşilyurt
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