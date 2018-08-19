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BAL’da grup sürprizi!

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2018-2019 sezonu grupları belli oldu. Buna göre, Malatya ekipleri Yeşilyurt Belediyespor ile Pütürge Belediyespor 2. Grup’ta mücadele edecek. Her yıl 12-13 takımlı grup bu yıl 14 takıma çıkarken, ilk kez bir Sivas takımı da Malatya takımlarının olduğu grupta yer aldı.

BAL’da grup sürprizi!

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2018-2019 sezonu grupları belli oldu. Buna göre, Malatya ekipleri Yeşilyurt Belediyespor ile Pütürge Belediyespor 2. Grup’ta mücadele edecek. Her yıl 12-13 takımlı grup bu yıl 14 takıma çıkarken, ilk kez bir Sivas takımı da Malatya takımlarının olduğu grupta yer aldı.

19 Ağustos 2018 Pazar 14:38
BAL’da grup sürprizi!

2018-2019 sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig grupları belli oldu. 80 ilden 151 takımın katılacağı BAL’da 8 grup 14 takımdan, 3 grup ise 13 takımdan oluştu. Gruplarını birinci sırada tamamlayan on bir ekibin karşılaşacağı Play-Off müsabakalarının ardından, dokuz takım TFF 3. Lig’e çıkmaya hak kazanacak. 22-23 Eylül 2018 tarihlerinde başlayacak 2018-2019 Spor Toto Bal müsabakaları fikstür çekimi ise Eylül ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek.

Malatya’yı bu sezon BAL’da temsil edecek olan Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile Pütürge Belediyespor, 2.Gruba düştü. İkinci grupta; 1 Sivas, 1 Erzincan, 1,Tunceli, 1 Elazığ, 2 Malatya, 2 Kahramanmaraş, 1 Adıyaman, 2 Gaziantep, 1 Kilis, 2’de Şanlıurfa temsilcisi bulunuyor. Grupta Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile Pütürge Belediyespor’un yanı sıra Sivas Şarkışla Belediyespor, Erzincan Ulalar Belediye Gençlikspor, Tunceli Dersim 62 Spor, Elazığ Hankendispor, Kahramanmaraş 1920 Maraşspor, Kahramanmaraş Elbistan Belediyespor, Adıyaman Kahta Dirilişspor, Gaziantep Araban Belediyespor, Gaziantep Ankas İstiklalspor, Kilis Kilis Belediyespor, Şanlıurfa 11 Nisanspor, Şanlıurfa Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor takımları mücadele edecek. busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 19.08.2018 14:44
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig
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