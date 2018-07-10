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BAL’da geri sayım başladı!

2018-2019 Sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) gruplandırma ve statüsü öncesi, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bir duyuru yayınlayarak, BAL’da bu yıl mücadele edecek takımların en geç 13 Temmuz tarihine kadar katılım belgelerini federasyona gönderilmesi istendi.

BAL’da geri sayım başladı!

2018-2019 Sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) gruplandırma ve statüsü öncesi, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bir duyuru yayınlayarak, BAL’da bu yıl mücadele edecek takımların en geç 13 Temmuz tarihine kadar katılım belgelerini federasyona gönderilmesi istendi.

10 Temmuz 2018 Salı 10:39
BAL’da geri sayım başladı!

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 9. sezonu düzenlenecek olan Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'e katılma hakkı bulunan kulüplerin, katılım belgelerini en geç 13 Temmuz 2018 tarihine kadar TFF Amatör İşler Müdürlüğü BAL Departmanı'na göndermeleri gerekiyor. Malatya’yı bu sezon BAL’da Yeşilyurt Belediyespor ile Pütürge Belediyespor temsil edecek. Öte yandan Spor Toto BAL'a 2018-2019 sezonunda 160 takımın katılma hakkı bulunuyor. Bu takımlardan 97'si Spor Toto BAL'da kalan, 54'ü yerel amatör liglerden Spor Toto BAL'a çıkma hakkı kazanan ve 9'u TFF 3. Lig'den düşen takımlardan oluşuyor. 2018-2019 Sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'e Katılım Genel Esasları ek'te belirtilmekte olup, bu esaslar doğrultusunda, lige katılma hakkı bulunan kulüplerin katılım belgelerini en geç 13 Temmuz 2018 tarihine kadar Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Müdürlüğü BAL Departmanlığı'na göndermeleri gerekiyor. 2018-2019 Sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig gruplandırma ve statüsü, lige katılacak takım sayısının kesin olarak belirlenmesi ve saha denetimlerinin tamamlanmasından sonra açıklanacak.

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Anahtar Kelimeler:
2018-2019BÖLGESEL AMATÖR LİGBALTÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
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