08 Nisan 2017 Cumartesi

BAL’da final haftası!

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta dananın kuyruğu yarın oynanacak son hafta maçlarıyla kopacak. Son yıllarda eşine az rastlanır bir şekilde şampiyonluk yarışı tam bir kör düğüme sahne olurken, 53’er puanlı Yeşilyurt Belediyespor, Araban Belediyespor ve Adıyaman 1954 Spor takımları 1 puan farkla önde olan Karaköprü’nün kendi sahasında puan kaybetmesini bekleyecek.

08 Nisan 2017 Cumartesi 11:12
BAL’da final haftası!

  BAL 2. Grup’ta normal sezon yarın oynanacak 26. hafta müsabakaları ile sona erecek. Ligden daha önce küme düşmesi kesinleşen Kahramanmaraş Sakaryaspor ile Elazığ DSİ, doğrudan kendi yerel amatör liglerine dönerken, liderlik yarışı ise son 90 dakikaların ardından belli olacak.

KARAKÖPRÜ 1 ADIM ÖNDE!
  Son haftaya 54 puanla rakiplerinden avantajlı girecek Şanlıurfa temsilcisi Karaköprü Belediyespor, kendi sahasında Malatya temsilcisi İnönü Üniversitesi ile karşılaşacak. Malatya takımı Yeşilyurt Belediyespor’un şampiyon olması için ter dökecek İnönü Üniversitesi’ni mağlup ettiği takdirde Karaköprü her halükarda normal sezonu lider tamamlayacak.

GÖZLER YEŞİLTEPE’DE KULAKLAR Ş.URFA’DA OLACAK!
  Yeşilyurt Belediyespor ise sezon başından beri yıldızı barışmadığı İnönü Üniversitesi’nden son hafta deplasmandan puan bekleyecek. İnönü Üniversitesi’nin Karaköprü’ye çelme takması halinde Yeşilyurt, sahasındaki 11 Nisan Spor’u yenip liderlik koltuğuna oturacak. Yeşilyurt Belediyespor’da bu maç öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, turuncu yeşilli cephede gözler Yeşiltepe’de kulaklar Şanlıurfa’da olacak.

ARABAN VE ADIYAMAN’IN DA ŞANSI VAR!
  Karaköprü’nün İnönü Üniversitesi’ne, Yeşilyurt’un 11 Nisan Spor’a takılması durumunda avantajlı duruma geçecek Araban ve Adıyaman, şampiyonluk için her iki takımın birden puan kaybedip, kendilerinin kazanması için mücadele edecek. Adıyaman sahasında Şehit Kamil ile Araban ise sahasında 62 Pertekspor ile karşılaşacak.

PUAN EŞİTLİKLERİNDE NE OLACAK?
  Hakemlerin son düdüğü çaldığında Yeşilyurt Belediyespor ve Karaköprü 54 puanda buluşması halinde Yeşilyurt ikili averajda önde olacak. Yeşilyurt, Araban ve Adıyaman’ın 56 puanda buluşması durumunda hükmen mağlubiyeti olan Adıyaman saf dışı kalacak, Yeşilyurt yine önde olacak. Tüm takımların 54 puanda buluşması halinde Adıyaman yine saf dışı kalacak, üçlü averaja bakılacak. Yeşilyurt, Karaköprü ve Araban’ın kendi aralarındaki maçlarda aldıkları puana bakılacak. Bu durumda 7 puanlı Araban ile 7 puanlı Yeşilyurt’un kendi arasındaki averaja bakılacak. Yeşilyurt 3 Araban 1 averaja sahip olduğu için Yeşilyurt bir adım önde olacak.

FATİH AVCI
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