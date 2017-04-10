10 Nisan 2017 Pazartesi

BAL’da acı son! Game Over!

Bölgesel Amatör Lig için oluşturduğu astronomik bütçeyle şampiyonluk mücadelesi veren Yeşilyurt Belediyespor, dün oynanan son hafta maçlarının ardından büyük bir şok yaşadı. Kendi sahasında 11 Nisan’ı 3 – 1 yenen turuncu yeşilliler Karaköprü’nün İnönü Üniversitesi’ni 2 – 1 mağlup etmesiyle adeta yıkıldı. Normal sezonu lider bitiren Karaköprü, şampiyonluk için play off maçı oynayacak...

10 Nisan 2017 Pazartesi 11:32
BAL’da acı son! Game Over!

  BAL 2. Grup’ta dev bütçesiyle milyonluk bir takım kurarak sezon başından beri şampiyonluk mücadelesi veren Yeşilyurt Beldiyespor, harcadığı binlerce liraya rağmen sezon sonunu hüsran ve büyük bir hayal kırıklığı ile kapattı. Ligde normal sezonun kapanış haftasında Yeşilyurt Belediyespor sahasında 11 Nisanspor’u ağırladı. 1 – 0 geriye düşen turuncu yeşilliler, maçın ilk yarısını 2 – 1 önde kapattı. İkinci yarıda 2 gol daha bulan Yeşilyurt müsabakayı 4 – 1 kazandı ama bu galibiyet bir işe yaramadı.

Karaköprü Belediyespor’un kendi sahasında İnönü Üniversitesi’ni 2 – 1 mağlup etmesiyle son haftaya 1 puan önde giren Şanlıurfa temsilcisi normal sezonunun bitiminde liderliğini ilan etti. 57 puana ulaşan Karaköprü’yü, 56 puanlı Adıyaman, Araban ve Yeşilyurt takip etti. Şanlıurfa’da son dakika düdüğünün çalmasıyla Yeşilyurt cephesinde ise büyük bir hayal kırıklığı ile çöküş yaşandı. İnönü Üniversitesi’nin maçın başında 1 – 0 öne geçmesiyle heyecanlanan turuncu yeşillilerin sevinci fazla uzun sürmedi.

3. Lig’e çıkmak için grupta en çok para harcayan birkaç takımdan olan Yeşilyurt’un şampiyon olamamasının yanı sıra ikinciliği bile 2 takımla paylaşması, spor otoriteleri tarafından büyük bir başarısızlık olarak değerlendirildi. Yeşilyurt Belediyespor’daki başarısızlığın ardından yönetim ve teknik heyetin alacağı kararlar merakla bekleniyor. 

FATİH AVCI
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