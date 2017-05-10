Mersin Arena Stadı'nda 22 Nisan 2017 tarihinde oynanan Ş.Urfa Karaköprü Belediyespor -Mardin 47 Spor müsabakasının normal süresi ve uzatma süresi 0-0 sonuçlandı. Penaltı atışlarında 4-3 üstünlük sağlayan Karaköprü Belediyespor Spor Toto 3. Lig'e çıktı.
Antalya Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda 22 Nisan 2017 tarihinde oynanan Osmaniyespor Futbol Kulübü-Yeni Altındağ Belediyespor müsabakasını 1-0 kazanan Osmaniyespor, Spor Toto 3.Lig'e çıkmaya hak kazandı.
Bursa Karacabey İlçe Stadı'nda 22 Nisan 2017 tarihinde Turgutluspor - Erokspor (İstanbul) arasında oynanan ve normal süresi 1-1 biten müsabakanın uzatma süresi Turgutluspor'un 3-1 galibiyetiyle sonuçlandı. Bu sonuçla Turgutluspor Spor Toto 3.Lig'e yükseldi.
23 Nisan 2017 tarihinde Kütahya Dumlupınar Stadı'nda oynanan Modafenspor (İstanbul)-Ergene Velimeşe müsabakasını 2-0 Ergene Velimeşe kazanarak Spor Toto 3.Lig'e çıkmaya hak kazandı.
Ankara 19 Mayıs Stadı'nda 23 Nisan 2017 tarihinde oynanan Güzelorduspor-Arsinspor müsabakasını 2-1'lik skorla kazanan Güzelorduspor, Spor Toto 3. Lig'e çıkan beşinci takım oldu.
BAL 1.Kademe Play-Off müsabakalarının sonuncusu Eskişehir Yeni Stadyumu'nda 24 Nisan 2017 tarihinde Bucak Belediye Oğuzhanspor ile Utaş Uşakspor A.Ş arasında oynandı. Normal süresi 1-1 sonuçlanan müsabakanın uzatma süresi Utaş Uşakspor'un 3-1 galibiyetiyle sonuçlandı. Bu sonuçla Utaş Uşakspor Spor Toto 3.Lig'e çıkmaya hak kazanan altıncı takım oldu.
Statü gereği 1. Kademe Play-Off müsabakalarında mağlup olan 6 takım, 30 Nisan 2017 tarihinde oynanacak 2. Kademe Play off müsabakalarında mücadele edecek. 2. Kademe müsabakaları sonunda galip gelen 3 takım daha Spor Toto 3.Lig'e yükselmeye hak kazanacak.
30 Nisan 2017 tarihinde İstanbul'da oynanan maçta Modafenspor'u 2-1 yenen Erokspor ile Konya'da oynanan Yeni Altındağ Belediye Spor - Bucak Belediye Oğuzhan Spor 2. Kademe play-off müsabakasında 2-0 galip gelen Yeni Altındağ Belediye Spor, Spor Toto 3. Lig'e yükselme başarısı gösterdi.
Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda 30 Nisan 2017 tarihinde Mardin 47 Spor ile Arsinspor arasında oynanan play-off müsabakasının normal süresi 1-1 berabere biterken, müsabakanın uzatma sürelerinde de beraberlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında çıkan olaylar nedeniyle hakem müsabakayı tatil etti. Müsabaka hakkında TFF Yönetim Kurulu karar verecek.
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