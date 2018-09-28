BAL’da 2. hafta heyecanı!

BAL 2.Grup’ta ilk haftada 1920 Maraşspor, Sarkışla Belediyespor, Ankas İstiklal Spor, Araban Belediyespor, Dersim 62 Spor ve Malatya Yeşilyurt Belediyespor haftayı 3 puanla tamamlayan takımlar oldu. Deplasmanda Elazığ ekibi Hankendispor’u 3-0 mağlup eden 1920 Maraşspor, haftayı lider olarak tamamladı. BAL 2.Grup’ta Malatya derbisinde Pütürge Beldiyespor’u 1-0 mağlup eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sezona 3 puanla başlarken, averajla 5.sırada yer aldı.

BAL 2.Grup’ta birinci haftada alınan sonuçlar şöyle: Elbistan Belediyespor-Şarkışla Belediyespor: 0-3, Kahta Dirilişspor-Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor: 0-0, Ulalar Beldiyesi Gençlik ve Spor-Ankas İstiklal Spor: 2-3, Pütürge Belediyespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 0-1, Araban Beldiyespor-Kilis Belediyespor: 2-1, 11 Nisanspor-Dersim 62 Spor: 0-1, Hankendispor-1920 Maraşspor: 0-3

BAL 2.Grup’ta ikinci hafta karşılaşmaları 30 Eylül Pazar günü oynanacak. Ligin ikinci haftasında Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Araban Belediyespor’u konuk ederken, Pütürge Belediyespor ise Ankas İstiklal Spor’a konuk olacak. BAL 2.Grup’ta ikinci haftada oynanacak olan karşılaşmaların programı şöyle: Ankas İstiklal Spor-Pütürge Belediyespor, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor-Ulalar Belediyesi Gençlik ve Spor, Şarkışla Belediyespor-Kahta Dirilişspor, Elbistan Belediyespor-Hankendispor, Dersim 62 Spor-1920 Maraşspor, Kilis Belediyespor-11 Nisanspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Araban Belediyespor.