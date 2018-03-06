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“BAL’A YÜKSELMEK İSTİYORUZ”

Amatör Büyükler Futbol Ligi tamamlanırken Play Off bileti alan son takım ise Demirspor olurken, A grubunda normal sezonu lider olarak tamamlayan Pütürge Belediyespor namağlup şampiyon oldu. Hedeflerinin 3. Lig olduğunu kaydeden Pütürge Belediyespor Kulüp Başkanı Necmettin Akdağ, “Taşıma suyla değirmen maalesef dönmüyor. Malatya’da yetenekli çocuklarımızı futbola kazandırarak başarılı bireyler yetişmesine vesile olmak istiyoruz.” dedi.

“BAL’A YÜKSELMEK İSTİYORUZ”

Amatör Büyükler Futbol Ligi tamamlanırken Play Off bileti alan son takım ise Demirspor olurken, A grubunda normal sezonu lider olarak tamamlayan Pütürge Belediyespor namağlup şampiyon oldu. Hedeflerinin 3. Lig olduğunu kaydeden Pütürge Belediyespor Kulüp Başkanı Necmettin Akdağ, “Taşıma suyla değirmen maalesef dönmüyor. Malatya’da yetenekli çocuklarımızı futbola kazandırarak başarılı bireyler yetişmesine vesile olmak istiyoruz.” dedi.

busabahh
busabahh
06 Mart 2018 Salı 10:23
“BAL’A YÜKSELMEK İSTİYORUZ”

Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde normal sezon hafta sonu oynanan müsabakalarla sona erdi. A grubunu namağlup şampiyon tamamlayan Pütürge Belediyespor grubu 2. tamamlayan Demirspor Play off gruplarına kalmaya hak kazandı.

“BAL’A YÜKSELMEK İSTİYORUZ”

Ligi namağlup tamamladıkları için mutlu olduklarını kaydeden Pütürge Belediyespor Kulüp Başkanı Necmettin Akdağ, hedefleri ve takımın geleceğiyle alakalı değerlendirmelerde bulundu. Akdağ, “Geçtiğimiz sezon 2. Amatör liginde namağlup şampiyon olduktan sonra hedefimizi 1. Amatör lig içinde şampiyonluk olarak belirlemiştik. Asıl hedefimiz Allah nasip ederse 3. lig, tabii önce BAL ama üst lige çıktıktan sonra asıl hedefimiz olan profesyonel lige yükselebilmek. Gerek yönetim kurulumuz, hocalarımız, belediyemiz hep birlikte neler yapabiliriz durum değerlendirmesi yaptık. Öncelikli ilkemiz belirlediğimiz hedefe inanmaktı. İnanmayan başarı elde edemez. Centilmenliğe, spor ahlakına yakışır bir futbol sergilemek istiyoruz. Bu vesileyle yavaş yavaş hedefimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu konuda bizlere yardımcı olan fedakar futbolcularımıza ve antrenörümüz İsmail Karaman’a, maddi ve manevi desteğini esirgemeyen belediye başkanımız Mehmet Polat’a teşekkür ediyorum. Onları mahcup etmeyeceğiz. İstediğimiz hedefe inşallah ulaşacağız. Kültür seviyesi yüksek, spor ahlakına yakışır bir kadro oluşturduk. Namağlup şampiyon olduk. Aynı şekilde devam ederek BAL’a yükselmek istiyoruz. Play off öncesi takımımız mini bir kamp dönemi geçirecek. Hazırlıklarımızı kendi evimizde sürdüreceğiz. Süper Lig’de bulunan Yeni Malatyaspor’a altyapı takımı olmak istiyoruz. Taşıma suyla değirmen maalesef dönmüyor. Malatya’da yetenekli çocuklarımızı futbola kazandırarak başarılı bireyler yetişmesine vesile olmak istiyoruz.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

Son Güncelleme: 06.03.2018 16:04
Anahtar Kelimeler:
PLAY OFFDEMİRSPORPütürge BelediyesporNecmettin AkdağFutbol Ligi
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