Bölgesel Amatör Lig’in yeni takımı Malatyagücü Futbol Kulübü Sportif Direktörü Aziz Yiğit çekişmeli maçlara sahne olması beklenen 2017-2018 futbol sezonu ve takımla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ligdeki ilk haftaların kendileri açısından daha kolay göründüğünü ifade eden Yiğit, “Bizim istediğim oranda normal bir fikstür oldu. Yeni sezon tüm takımlara hayırlı, uğurlu olsun. Şuanki görüntü itibariyle ligin başlangıcı bizim açımızdan daha kolay gibi görünüyor. Fikstürden gayet memnunuz istediğimiz şekilde maç fikstürü çekildi. İlk maçımızı deplasmanda, ikinci maçımızı içerde Elazığ Yol Spor ile oynayacağız. Yeşilyurt Belediyespor ile ligin 9’uncu haftasında karşılaşacağız. Malatya derbisinin ligin ilerleyen haftalarında olması da bizim için ayrı bir heyecan yaşamamıza vesile olacaktır. Futbolcularımıza ve teknik heyete uzun süreli idman programının ardından 3 gün izin verilmişti ve bugün topbaşı yaptılar. 34 günlük bir idman programı yapılmış ve futbolcularımız yoğun mesai harcamışlardı. Ligde oynayacağımız ilk hafta maçına kadar Yeşitepe’de antrenmanlarımız devam edecek.” Şeklinde konuştu.

DURSUN SUCU: 3 HAZIRLIK MAÇI OYNAYACAĞIZ

Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Dursun Sucu ise fikstür çekimiyle ilgili net bir açıklama yapmaktan kaçındı. İlk hafta sahasında 1920 Maraşspor’u ağırlayacak turuncu yeşilliler sonraki haftayı BAY geçirecek. Fikstürle ilgili konuşan başkan Sucu, “Fikstürün bütün takımlara hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Malatya’da iki takımımız biri Yeşilyurt Belediyespor, birisi de İnönü Üniversitesispor Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek. Malatyagücü fikstürde İnönü Üniversitesi olarak yer almış sanırım isim değişikliği olmamış. Biz kendi fikstürümüzle ilgili net bir kanıya sahip değiliz. Çünkü diğer takımların ne durumda olduğunu henüz bilmiyoruz. Takım şuanda idmanda, hocamız futbolculara arife günü izin verecek. Bayramın üçüncü günü tekrar toplanacaklar. En az 3 takımla hazırlık maçı oynamamız gerekiyor. Bu konuyla ilgili görüştüğümüz takımlar var. Takımın birlikteliğini sağlayabilmemiz için hazırlık maçlarını en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor.















ÖMER ALİ DELİBAŞ