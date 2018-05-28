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BAL takımları belli oldu!

Bölgesel Amatör Lig’in (BAL) 2018-2019 sezonunda mücadele edecek takımlar TFF tarafından açıklandı. Yeşilyurt Belediyespor ve Pütürge Belediyespor’un Malatya temsilcisi olarak yer alacağı grupta bu yıl 6 ilden 12 takım bulunuyor.

BAL takımları belli oldu!

Bölgesel Amatör Lig’in (BAL) 2018-2019 sezonunda mücadele edecek takımlar TFF tarafından açıklandı. Yeşilyurt Belediyespor ve Pütürge Belediyespor’un Malatya temsilcisi olarak yer alacağı grupta bu yıl 6 ilden 12 takım bulunuyor.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 10:40
BAL takımları belli oldu!

2018-2019 futbol sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) yer alacak takımlar belli oldu. 81 il den 160 kulübün mücadele edeceği sezonda Yeşilyurt Belediyespor ve Pütürge Belediyespor Malatya takımları olarak mücadele edecekler. Yıllar sonra BAL’a adını yazdırmayı başararak Pütürge Belediyespor, geçen sezon 2. Grupta yer alan Yeşilyurt Belediyesi ile aynı grupta yer alacak. Bu iki takım Malatya derbisinde ise maçlarını kendi evinde oynayacak.

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek bölge takımları ise şöyle: Adıyaman: Kahta Dirilişspor, Elazığ: Grup Merkez Hasar Hankendispor – Rüstempaşaspor, Gaziantep: Araban Belediyespor – Ankas İstiklalspor, Kahramanmaraş: 1920 Maraşspor – Elbistan Belediyespor, Malatya: Malatya Yeşilyurt Belediyespor – Pütürge Belediyespor, Tunceli: 62 Pertekspor, Şanlıurfa(2): 11 Nisanspor – Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor

ÖMER ALİ DELİBAŞ

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BALTFFYeşilyurt BelediyesporPütürge BelediyesporTakımlar Belli Oldu
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