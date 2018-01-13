13 Ocak 2018 Cumartesi

BAL heyecanı başlıyor

Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde (BAL) heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligde 2. grupta mücadele eden temsilcilerimizden İnönü Üniversitesi ikinci yarının ilk maçında sahasında Şehit Kamil Belediyespor’u konuk ederken, Yeşilyurt Belediyesi 1920 Maraşspor’a misafir olacak.

13 Ocak 2018 Cumartesi 12:34
BAL heyecanı başlıyor

  Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde ikinci yarı heyecanı bu hafta sonu oynanacak müsabakalarla başlıyor. İlk yarısı 17 Aralık 2017 tarihinde tamamlan ligde, 80 ilden 159 takım yer alıyor. 12 takımlı bir grup, 13 takımlı yedi grup ve 14 takımlı dört grup olmak üzere toplam 12 grupta bulunuyor.

Grup müsabakaları 7-8 Nisan 2018 tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak olup, 12 grup birincisi arasında tarafsız merkezlerde oynanacak olan play-off maçları sonunda 9 takım TFF 3.Lig'e çıkacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 13 Ocak 2018 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 12 Ocak 2018 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2018 © Copyright © by Busabah Malatya 2017