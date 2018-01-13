Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde ikinci yarı heyecanı bu hafta sonu oynanacak müsabakalarla başlıyor. İlk yarısı 17 Aralık 2017 tarihinde tamamlan ligde, 80 ilden 159 takım yer alıyor. 12 takımlı bir grup, 13 takımlı yedi grup ve 14 takımlı dört grup olmak üzere toplam 12 grupta bulunuyor.

Grup müsabakaları 7-8 Nisan 2018 tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak olup, 12 grup birincisi arasında tarafsız merkezlerde oynanacak olan play-off maçları sonunda 9 takım TFF 3.Lig'e çıkacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ