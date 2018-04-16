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BAKKAL: PUAN ALMAMIZ GEREKİYORDU

Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, karşılaşmanın hakkının beraberlik olduğunu ifade ederek, “Can çekişiyoruz, puan almamız gerekiyordu.” dedi.

BAKKAL: PUAN ALMAMIZ GEREKİYORDU

Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, karşılaşmanın hakkının beraberlik olduğunu ifade ederek, “Can çekişiyoruz, puan almamız gerekiyordu.” dedi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 12:56
BAKKAL: PUAN ALMAMIZ GEREKİYORDU

Süper Lig’de alt sıralardan kurtulmanın mücadelesini veren Alanyaspor Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, son saniye golü ile 1 puanı kurtardıkları maçın sonrasında basın toplantısında neşeli hareketleriyle gazetecilerin dikkatlerini çekti.

Konuşmasında Bakkal, “Aslında baktığınız zaman maçın hakkının beraberlik olduğunu düşünüyorum. Çünkü iki takımda çok fazla üretemedi. İki takımda özellikle hücumsal anlamda istediği varyasyonları biraz eksik yaptı. Tabi bunu bizim yapmamızda en büyük etkenlerden biri, Malatya’nın biraz iyi defans yapması, katı ve sert oynamasıydı. Yeni Malatyaspor ligin iyi takımlarından bir tanesi ve Erol hocayla beraber iyi bir çıkış yakaladılar. Bizde can çekişiyoruz, puan almamız gerekiyordu. Özellikle ben geldikten sonra 2-3 haftalık periyotta elle atılan gol, verilemeyen penaltı. Bütün takımlar can çekişiyor. Malatya’sı, Akhisar’ı ya da Alanya’sı değil; aha iyi, daha yürekli maç yönetmeleri gerektiğini söyleyebilirim. Lig çok kısaldı, insanların kaderleri düdüklerin elinde. Videodan seyrettiğim kadarıyla konuşuyorum, bunları görecekler. Ben yenilseydim yazık, sıkıntılı. Moralimiz bozulacaktı. Bana göre iki takımda bugün birer puanı hak etti. Çok fazla oyun anlamında iki takım içinde söylenecek bir şey yok. Özellikle ben kendi takımımdan daha iyi oyun beklerdim. Daha hücumsal, daha üretken bir oyun beklerdim ama iyi oynayan oyuncular var, bu maçta onun hakkı olsun.” İfadelerini kullandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporAlanyaspor
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