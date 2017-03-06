06 Mart 2017 Pazartesi

Bakandan otobüs sözü!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bakanlık olarak Evkur Yeni Malatyaspor’a bir otobüs hediye ettiklerini söyleyerek, “Bunun kararını imzaladık. İnşallah bu hafta sonu da otobüsü teslim edeceğiz” dedi.

06 Mart 2017 Pazartesi 12:40
Bakandan otobüs sözü!

  Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valiliği önünde Yeni Malatyaspor taraftarlarıyla bir araya geldi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Tüfenkci, Evkur Yeni Malatyaspor’un yeni stadı ile birlikte Süper Lig'e çıkmasını ve başarılı olmasını temenni ederek, taraftarlara yeni otobüs müjdesi verdi.

“SÜPER LİGE ÇIKARSAK ŞEHRİN ÇEHRESİ DEĞİŞİR”
  Bakan Tüfenkci, “Biz Bakanlık olarak takıma bir otobüs hediye ettik. Bunun kararını imzaladık. İnşallah bu hafta sonu da otobüsü teslim edeceğiz. Evkur Yeni Malatyaspor’a hayırlı olsun, kazasız belasız yolculuklar olsun. Biz her zaman Yeni Malatyaspor’un yanındayız. Takımımız Süper Lig'e çıkarsa bu şehrin çehresi de değişir. Bu yüzden Yeni Malatyasporumuzun Süper Lig'e çıkmasını çok istiyoruz” diye konuştu.

“İSTANBUL’DA İYİ BİR HAVA YAKALADIK”
  Bakan Tüfenkci, konuşmasında Yeni Malatyaspor - Şanlıurfaspor maçının Medipol Başakşehir stadında oynanacağı müjdesini de vererek, “Yeni Malatyasporumuz, Şanlıurfaspor maçını oynayacak stat bulamıyordu. Biz de bu noktada girişimlerde bulunduk ve Medipol Başakşehir stadının tahsisini sağladık. Ben bu noktada Medipol Başakşehir yönetimine teşekkür ediyorum. Takımımız İstanbul’da çok iyi bir atmosfer yakaladı. İnşallah bundan sonraki maçlarını da kazanır ve hedefine ulaşır” şeklinde konuştu.

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: BusabahBülent Tüfenkci

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