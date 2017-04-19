19 Nisan 2017 Çarşamba

Malatya’ya şehit ateşi düştü

Bakan Tüfenkci yeni takım otobüsünün anahtarını teslim etti

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, düzenlenen törenle TFF1. Lig’de mücadele eden Evkur Yeni Malatyaspor’a hediye ettiği otobüsün anahtarını kulüp başkanı Adil Gevrek’e teslim etti.

19 Nisan 2017 Çarşamba 12:39
Bakan Tüfenkci yeni takım otobüsünün anahtarını teslim etti
  Sarı-kırmızılı kulübe daha önce sözünü verdiği otobüsün anahtar teslim töreninde konuşan Bakan Tüfenkci, Evkur Yeni Malatyaspor’a şampiyonluk yolunda başarılar diledi.
Evkur Yeni Malatyaspor’un seyahatlerini daha iyi şartlarda yapması için takıma otobüs tahsis ettiklerini kaydeden Tüfenkci, "Evkur Yeni Malatyaspor’un seyahatlerini daha iyi şartlarda yapması için bir otobüs tahsis ettik. Bugün de anahtar teslimini yapıyoruz. İnşallah güle güle kullanırlar" dedi.
Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Gevrek ise yaptığı açıklamada, "Sayın bakanımıza teşekkür ediyoruz. Her zaman takımımızın yanında olmuşlardır kendileri. Yeni otobüsümüzle inşallah önemli başarılara imza atarız" ifadelerini kullandı.
Bakan Tüfenkci konuşmaların ardından takım otobüsünün anahtarını kulüp başkanı Adil Gevrek’e teslim etti.
İHA
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