TFF 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Yeni Malatyaspor’da Adana Demirspor müsabakasının hazırlıkları sürüyor. Geçen hafta alınan 5-0’lık Bandırmaspor mağlubiyetinin moral bozukluğunu üzerinden atmaya çalışan sarı-kırmızılı takımda yapılan çalışmaya bütün futbolcular katıldı.

DERSİMİZ SAVUNMA!

Antrenman öncesi futbolcularıyla saha ortasında kısa bir toplantı yapan teknik direktör İrfan Buz, kalan 3 haftada iplerin ellerinde olduğunu, bu saatten sonra kalan mücadeleleri kazanmaktan başka çarelerinin olmadığını söyledi. Golcü futbolcu Ayite’nin düz koşu yaptığı antrenmanda Adana Demirspor maçının taktiğini uygulatan Buz’un takım kadrosunda bazı değişikliklere gittiği gözlendi. Tecrübeli teknik adamın özellikle savunma bloğunda artan hataları asgariye indirmek için cezası biten Murat Akça’yı Sadık Çiftpınar ile birlikte çift stoper olarak as takımda denediği görüldü.

BAKAN TÜFENKCİ’DEN MORAL ZİYARETİ

Öte yandan Yeni Malatyaspor’un bugün yapacağı antrenmanı Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin de moral amaçlı ziyaret edeceği belirtildi. Tüfenkci’nin futbolculara ve teknik heyete çiçek vererek, Malatyalıların kendilerine olan güvenini ileteceği öğrenildi. Pazartesi oynanacak karşılaşma için yarın ter idmanından sonra karayoluyla Adana’ya gidecek temsilcimizde zorlu maç öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.

FATİH AVCI