15 Haziran 2017 Perşembe

Bakan Tüfenkci, Adil Gevrek'ten başarı sözü aldı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Malatyalı İş Adamları Derneği’nin (MİAD) İstanbul’daki iftarında görüştüğü Evkur Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek’ten Süper Lig’de başarı sözü aldı.

14 Haziran 2017 Çarşamba 15:04
Bakan Tüfenkci, Adil Gevrek'ten başarı sözü aldı
  Evkur Yeni Malatyaspor’un geçen sezon TFF 1. Lig’den Süper Lig’e çıkmasında büyük destek veren Bakan Tüfenkci, sarı-siyahlı kulüp yönetiminin koyduğu, 2 yılda Süper Lig hedefini değiştirerek, 2 yıl içinde değil, bu sene şampiyon olmalısınız sözüyle şampiyonluğa uzanan yolda en iddialı söylemin sahibi olmuştu.
Malatyalı İş Adamları Derneği’nin İstanbul’daki iftarında bir araya gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, takımın son durumu ile ilgili uzun bir sohbet gerçekleştirdi.
Sohbette Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in 3 yılda Avrupa hedefine değinen Bakan Tüfenkci'nin, "3 yıl uzun bir süre, 2 yıl içerisinde bu hedefe ulaşmanın gayretinde olun" dediği öğrenildi.
Bakan Tüfenkci’nin bu sözü üzerine Gevrek’in "Elimizden geleni yapacağız" dediği ve başarı sözü verdiği de gelen bilgiler arasında.
MİAD’ın iftarına kabineden birçok Bakan'ın yanı sıra siyaset ve sanat dünyasından Malatyalı tanınmış birçok ismin katıldığı belirtildi.
İHA
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