Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Malatyalı gazetecilerle bir araya geldi. 2017 yılında yapılan projeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Tüfenkci, yapımı devam eden ve tamamlanan projelerle ilgili bilgiler verdi.

Tüfenkci, “Malatya Merkez Spor Salonu ve Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu projelerinin Malatyalı kardeşlerimizin hizmetine kavuşturulması konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığımız gerekli çalışmaları yapıyor. İnşallah çok kısa süre içerisinde hizmete açacağız. Kış sporlarında Hekimhan’ın adını duyuracak olan Yama Dağı Kayak Merkezi Projesi’nin inşaatına başlandı. Çok yakında Yama Dağı Kayak Merkezi olarak hizmete başlayacak. Sadece kent merkezinde değil ilçelerimizde spor salonları, gençlik merkezleri inşa ediyoruz. Bu kapsamda birçok ilçemizde sentetik sahalar açtık. Üniversite KYK yurtlarımızda yatırımlarımız devam ediyor. 2017 yılında İnönü Üniversitesi karşısında Bin 600 kişilik Malatya Eşref Bitlis KYK Erkek Öğrenci Yurdu’nu açtık. İnşallah 2018 yılında yine aynı yerde 3 bin 500 kişilik KYK Kız Öğrenci Yurdu’nu bitirip hizmete açacağız. Böylelikle ilimizde yurt sorunu kalmamış olacak.” şeklinde konuştu.

“AVRUPA ARENASINDA GÖRMELİYİZ”

Tamamlanması fazla zaman alan stadyumun gayret sarf edilerek hizmete sunulduğunu kaydeden Bülent Tüfenkci, “Bu kapsamda Malatya için önemli yatırımlardan biri olan 27 bin 44 kişi kapasiteli Yeni Stadyum Projesi birçok kez durma noktasına gelmesine rağmen gayretlerimizle tamamlandı. Bizler stadyumu kentimize kazandırdık, TFF 1. Lig’de mücadele eden Yeni Malatyaspor da 2016-2017 sezonunda başarılara imza atarak Süper Lige yükselme başarısı elde etti ve Malatya’mızın on bir yıllık hasretini sonlandırdı. Azimli ve mücadeleci ruhuyla Malatya’mızın gururu Yeni Malatyaspor’un Süper Ligde kalıcı bir takım haline gelmesi, başarılarla adından söz ettiren bir takım olması ve Yeni Malatyaspor’un Avrupa arenasında boy göstermesi en büyük temennimizdir.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ