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Bahar Yürüyüşü Yapıldı

İnönü Üniversitesi Dağcılık ve Kış Sporları Topluluğu (İÜDAKS) tarafından Levent Vadisine 7. Geleneksel Bahar Yürüyüşü yapıldı.

Bahar Yürüyüşü Yapıldı

İnönü Üniversitesi Dağcılık ve Kış Sporları Topluluğu (İÜDAKS) tarafından Levent Vadisine 7. Geleneksel Bahar Yürüyüşü yapıldı.

04 Mayıs 2018 Cuma 07:15
Bahar Yürüyüşü Yapıldı

Yapılan yürüyüşe Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ömer Çelik, Akçadağ Belediye Başkanı Eyüp Işık, Topluluklar Koordinatörü Mehmet Fatih Çubuk ve öğrenciler katıldı. 28 Nisan Cumartesi günü, Levent Vadisi’nden gezi başladı ve seyir terasına varış gerçekleştirildi. Kahvaltı molasının ardından İkiz Mağaralar ve Fosil Kayalara gidildi.

“TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BÖLGELERİNDEN”

İnönü Üniversitesi Dağcılık ve Kış Sporları Topluluk Başkanı Gülay Sivaz 7. Geleneksel Bahar Yürüyüşü ile ilgili yaptığı açıklamada, "İnönü Üniversitesi Dağcılık Topluluğu olarak her yıl düzenlemiş olduğumuz geleneksel bahar yürüyüşümüzün yedincisini Levent Vadisi’ne düzenledik. Levent Vadisi hem tarihi olarak hem jeolojik olarak Malatya’nın hatta Türkiye’nin en önemli bölgelerinden biridir. Hem öğrencilerimizi hem de akademik ve idari personelimizi doğaya alıştırma, hem de Levent Vadisini tanıtmak için bu yürüyüşleri gerçekleştiriyoruz. Dağcılık topluluğu olarak amacımız Türkiye’de genç sporcuları yetiştirmek, insanlara doğa bilincini aşılamaktır. Dağcılık Topluluğu olarak her öğrencimizi topluluğumuza bekliyoruz. Son olarak Ömer Çelik’e, İnönü Üniversitesi Okçuluk Topluluğu (İÜOK) ekibine, İnönü Üniversitesi Dağcılık ve Kış Sporları Topluluğu (İÜDAKS) ekibine, Koordinatörümüz Mehmet Fatih Çubuk’a ve Akçadağ Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Işık’a teşekkür ederiz" dedi. Topluluklar Koordinatörü Mehmet Fatih Çubuk topluluğun amaçları hakkında bilgi verdikten sonra Levent Vadisi, ikiz mağaralar ve fosil kayalar tarihine de değindi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Levent Vadisi
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