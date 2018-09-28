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Pazartesi günü deplasmanda lider Başakşehir’e konuk olacak Yeni Malatyaspor bu maçın oyun planını çalıştı. Dün gerçekleşen taktik antrenmanda rakibin pas bağlantılarıyla hücuma çıkışları üzerinde duran teknik heyet, Başakşehir’in oturmuş oyun kurgusunu bozmak için futbolculardan rakibin pas oyununa engel olmalarını istedi.

Bağlantıları kes puanı kap!

Pazartesi günü deplasmanda lider Başakşehir’e konuk olacak Yeni Malatyaspor bu maçın oyun planını çalıştı. Dün gerçekleşen taktik antrenmanda rakibin pas bağlantılarıyla hücuma çıkışları üzerinde duran teknik heyet, Başakşehir’in oturmuş oyun kurgusunu bozmak için futbolculardan rakibin pas oyununa engel olmalarını istedi.

28 Eylül 2018 Cuma 11:37
Bağlantıları kes puanı kap!

Süper Lig'in 7. haftasında 1 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor, önce görüntülü analiz sonra saha çalışması yaptı. Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde, Teknik Direktör Erol Bulut nezaretinde gerçekleştirilen antrenman, hafif koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda kısa pas ve top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, istasyon çalışmasının ardından gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Antrenman öncesi futbolcularla yaptığı saha konuşmasında rakibin pas bağlantılarını kesip, topun kendilerinde daha fazla kalmasını sağlamak zorunda olduklarını söyleyen Erol Bulut, taktik çift kalede en çok buna dikkat etti. Orta saha oyuncularına kolay top kaybını yasaklayan Bulut, savunmacılara da gereksiz pas hatalarını bitirmeleri talimatı verdi. Ligin 6. haftasında Malatya’da oynanan karşılaşmada dizine aldığı darbe nedeniyle maça devam edemeyen Danijel Aleksic de takımla birlikte çalışmalara başlarken, başarılı oyuncunun Başakşehir maçında oynayabileceği belirtildi.

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirYeni MalatyasporAntrenmanMalatyaErol Bulut
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