04 Şubat 2017 Cumartesi

Bağcılar Malatyalı teknik adama emanet!

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup ekiplerinden Bağcılarspor’da görevden ayrılan Oğuz Karakaya’nın yerine Malatyalı teknik direktör Erdal Albayrak getirildi.

04 Şubat 2017 Cumartesi 18:13
Bağcılar Malatyalı teknik adama emanet!

  BAL 11. Grup’ta 29 puanla 3. sırada yer alan Bağcılarspor’da yaşanan teknik adam değişikliğinden sonra göreve daha önce İFA Spor’u çalıştıran Erdal Albayrak getirildi. Albayrak’ın yardımcılığını ise Cem Koçman yapacak. 22 Mayıs 1969 Malatya doğumlu futbolculuk kariyerinde Erdal Albayrak, Salihlispor, Adıyamanspor, Malatyaspor, Soma Linyitspor, Bergamaspor, Manisaspor, Mardinspor, Fethiyespor takımlarında forma giydi. Teknik Adamlık kariyerinde ise Albayrakspor, Bakırköy Kartalspor, Bakırköyspor, İstanbul A.Ş, Yenibosnaspor, Bahçelievler Çınarspor ve Kocasinanspor takımlarını çalıştı.

FATİH AVCI
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