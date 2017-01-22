Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğünün 2017 yılı faaliyet programında yer alan, Gençler Kız-Erkek Badminton İl birinciliği müsabakaları sona erdi. 16 - 19 Ocak 2017 tarihleri arasında Yakınca Spor Salonunda yapılan müsabakalar sonucunda dereceye giren okullara ve sporculara ödülleri takdim edildi. Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç ve Okul İdarecileri tarafından düzenlenen törende dereceye giren okullar kızlar ve erkekler kategorisinde şöyle oluştu:

Kızlarda:

1- Atatürk Kız Anadolu Lisesi

2- Hafize Özal Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi

3-Turgut Özal Anadolu Lisesi

4- Abdulkadireriş Kız Teknik ve Meslek Lisesi

Erkeklerde:

1- Şehit Kemal Özalper Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

2-Tecde Anadolu Lisesi

3-Mahmut Çalık Anadolu Lisesi

4-Beydağı Anadolu Lisesi

FATİH AVCI