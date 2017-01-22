Kızlarda:
1- Atatürk Kız Anadolu Lisesi
2- Hafize Özal Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi
3-Turgut Özal Anadolu Lisesi
4- Abdulkadireriş Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Erkeklerde:
1- Şehit Kemal Özalper Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
2-Tecde Anadolu Lisesi
3-Mahmut Çalık Anadolu Lisesi
“Son sözümüzü...”
Badmintonda şampiyonlar belli oldu!
Sedat Ağçay: “Kazanmasını bildik”
Evkur Yeni Malatyaspor - Mersin İdmanyurdu maçının...
Mersin dibe Malatya zirveye!
İnönü Üniversitesispor kendi imkanlarıyla...
Evkur Yeni Malatyaspor, Samsunspor’un 28 yıllık...
Evkur Yeni Malatyaspor, Mersin İdmanyurdu karşısına...
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!