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BADMİNTONDA MALATYA RÜZGARI!

Malatya Badminton Takımı kızlarda ve erkeklerde birinci olarak, 6-8 Nisan tarihleri arasında Kayseri'de yapılacak ANALİG Yarı Final Badminton müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

BADMİNTONDA MALATYA RÜZGARI!

Malatya Badminton Takımı kızlarda ve erkeklerde birinci olarak, 6-8 Nisan tarihleri arasında Kayseri'de yapılacak ANALİG Yarı Final Badminton müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

busabahh
busabahh
14 Mart 2018 Çarşamba 12:32
BADMİNTONDA MALATYA RÜZGARI!

Spor Genel Müdürlüğü Anadolu Yıldızlar Ligi projesi kapsamında 2017 - 2018 yılı faaliyet programında yer alan, ANALİG Badminton Çeyrek Birinciliği müsabakaları 9 - 11 Mart 2018 tarihleri arasında Malatya Tecde Spor Salonu’nda tamamlandı. 150 sporcunun yarıştığı birbirinden çekişmeli müsabakalar sonunda Malatya Badminton Takımı hem kızlarda hem erkeklerde birinci olarak, 6 - 8 Nisan 2018 tarihleri arasında Kayseri'de yapılacak ANALİG Yarı Final Badminton müsabakalarına katılma hakkı kazandı. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı alınan başarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak ANALİG Çeyrek Final Badminton müsabakalarında ilimize derece ile dönen badminton sporcularımızı, antrenörümüz Nazım Denizhan’ı ve sporcularımızın ailesini tebrik eder, ANALİG Yarı Final Badminton müsabakalarında başarılar dileriz.” diye konuştu. busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaBadminton TakımıBadminton Müsabakaları
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