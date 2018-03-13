BADMİNTONDA BİRİNCİ OLDU

Spor Genel Müdürlüğü Anadolu Yıldızlar Ligi projesi kapsamında 2017 - 2018 yılı faaliyet programında yer alan, ANALİG Badminton Çeyrek Birinciliği müsabakaları 9 - 11 Mart 2018 tarihleri arasında Malatya Tecde Spor Salonu’nda tamamlandı.



150 sporcunun yarıştığı birbirinden çekişmeli müsabakalar sonunda Malatya badminton takımı hem kızlarda hem erkeklerde birinci olarak, 6 - 8 Nisan 2018 tarihleri arasında Kayseri'de yapılacak ANALİG Yarı Final Baminton müsabakalarına katılma hakkı kazandı.



Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı alınan başarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak ANALİG Çeyrek Final Baminton müsabakalarında ilimize derece ile dönen badminton sporcularımızı, antrenörümüz Nazım Denizhan’ı ve sporcularımızın ailesini tebrik eder, ANALİG Yarı Final Baminton müsabakalarında başarılar dileriz” diye konuştu. busabahmalatya.com