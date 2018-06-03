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Badminton Antrenör Kursu açılacak

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 18 Haziran - 03 Temmuz 2018 tarihleri arasında Malatya’da  2. Kademe Badminton Antrenör Kursu açılacağı belirtildi.

Badminton Antrenör Kursu açılacak

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 18 Haziran - 03 Temmuz 2018 tarihleri arasında Malatya’da  2. Kademe Badminton Antrenör Kursu açılacağı belirtildi.

03 Haziran 2018 Pazar 10:47
Badminton Antrenör Kursu açılacak

Türkiye Badminton Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan, 2. Kademe Badminton Antrenör Kursu 18 Haziran - 03 Temmuz 2018 tarihleri arasında ilimizde açılacaktır. Kursa katılmak isteyenlerde istenilen belgeler şöyle; 4 adet vesikalık fotoğraf (orijinal fotoğraf ), Diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti - T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri), veya Noterce tasdik edilecektir. Savcılık iyi hal kağıdı (aslı), Sağlık raporu (hükümet tabipliğinden veya sağlık ocaklarından - aslı), Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden sporda cezaları olmadığına dair yazı (aslı), Nüfus cüzdanı (fotokopisi), 1. Kademe Antrenör Belgesi (aslı), 1 Yıldır yardımcı antrenör olarak çalıştığınıza dair resmi yazı (kulüp vs.-aslı), 1. Kademe Antrenör, Belgesine sahip olmak ve en az 1 yıl üst kademe antrenörün yanında çalışmış olduğunu belgelemek. NOT: Dekonta “Badminton 2. kademe antrenör kurs” ücreti olarak yazdırılacaktır. Kurs Bilgisi İçin İl Temsilcisi Muhammet Beytekin den detaylı bilgileri öğrenebilirsiniz iletişim (0553 863 62 66)

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Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor Il MüdürlüğüBadminton Atrenör Kursu
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