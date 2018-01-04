04 Ocak 2018 Perşembe

Azu’ya yeni sözleşme!

Yeni Malatyaspor’da Nijeryalı orta saha oyuncusu Godson Azubuike’nin sözleşmesi 2020 yılına kadar uzatıldı.

04 Ocak 2018 Perşembe 11:21
Azu’ya yeni sözleşme!

Sarı-kırmızılı takımda üçüncü sezonunu geçiren başarılı oyuncunun taliplilerinin çoğalması üzerine harekete geçen yönetim kurulu, 1997 doğumlu genç futbolcunun sezon sonu bitecek sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı. Süper Lig’deki ilk sezonunda yüksek performans göstermesi ve Teknik Direktör Erol Bulut’un geleceğe yatırım anlamında takımda tutulmasını istemesi gibi nedenlerin yönetimi başarılı oyuncuyla sözleşme yenileme kararına ittiği öğrenildi.
Sözleşmesinin uzatılmasının ardından mutluluğunu paylaşan Azubuike, kendisine güvenerek yeni sözleşme yapan sarı-kırmızılı yönetime teşekkür etti. Türkiye’de Yeni Malatyaspor ile futbol hayatının başladığını kaydeden Nijeryalı oyuncu, “Burada üçüncü yılımı yaşıyorum ve gerçekten çok güzel anılar biriktiriyorum. Bu sezon ilk kez Süper Lig’de forma giymeme rağmen taraftarın beklentisine cevap verebildiğimi görmek mutluluk verici. Yönetimin sezon sonu bitecek sözleşmemi uzatması ikinci yarı öncesi benim için artı bir motivasyon oldu diyebilirim. Bana güvenen yönetime teşekkür ediyorum” diye konuştu. Azubuike’nin devre arası transferinde ismi A. Konyaspor, A. Alanyaspor ve Bursaspor kulüpleriyle anılıyordu.

İHA

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