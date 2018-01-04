Sözleşmesinin uzatılmasının ardından mutluluğunu paylaşan Azubuike, kendisine güvenerek yeni sözleşme yapan sarı-kırmızılı yönetime teşekkür etti. Türkiye’de Yeni Malatyaspor ile futbol hayatının başladığını kaydeden Nijeryalı oyuncu, “Burada üçüncü yılımı yaşıyorum ve gerçekten çok güzel anılar biriktiriyorum. Bu sezon ilk kez Süper Lig’de forma giymeme rağmen taraftarın beklentisine cevap verebildiğimi görmek mutluluk verici. Yönetimin sezon sonu bitecek sözleşmemi uzatması ikinci yarı öncesi benim için artı bir motivasyon oldu diyebilirim. Bana güvenen yönetime teşekkür ediyorum” diye konuştu. Azubuike’nin devre arası transferinde ismi A. Konyaspor, A. Alanyaspor ve Bursaspor kulüpleriyle anılıyordu.
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