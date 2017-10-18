Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde Nurettin Soykan Tesisleri’nde dün sabah yapılan antrenmanda sakatlığı devam eden Azubuike takımdan ayrı düz koşu yaptı. Konyaspor müsabakasında şansız bir sakatlık geçirerek baldırında 2. derecede yırtık tespit edilen Nijeryalı orta saha oyuncusu Godson Azubuike’nin Trabzonspor maçına yetiştirilmek için yoğun çaba sarf ediliyor. Fizyoterapistler eşliğinde idmanlarına devam eden siyahi oyuncunun Trabzon maçında oynamak için canla başla çalıştığı öğrenildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ