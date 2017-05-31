Yeni Malatyaspor yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Sarı kırmızılı kulüp, Nijerya U-23 takımı oyuncusu 19 yaşındaki sağ kanat Seth Sincere ile daha önce sözlü olarak yaptığı anlaşmayı kâğıda dökmek için girişimlerini hızlandırdı.

ÖN PROTOKOL İMZAYA DÖNÜŞECEK

Süper Lig’de kalıcı olabilmek için transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüten Yeni Malatyaspor’un lig devam ederken transfer ettiği ve adını sır gibi sakladığı Nijeryalı oyuncunun sağ bek oyuncusu Seth Sincere olduğu öğrenildi. Antalyaspor’un da izlettiği siyahî genç oyuncuyu Azubuike’nin devreye girmesiyle Malatya’ya ya gelmeye ikna eden yönetim, futbolcunun menajeriyle Mart ayında ön protokol imzaladı. Sarı-kırmızılı yönetimin büyük bir gizlilik içerisinde yürüttüğü transferin bittiği ve Nijeryalı oyuncunun Yeni Malatyaspor ile sezon başı kampına katılacağı ifade edildi.

TRANSFERLER BAŞLADI ORTADA HOCA YOK!

Süper Lig takımı Antalyaspor'un da ısrarla istediği Seth’in ülkesinde geleceğin yıldız oyuncuları arasında gösterildiği belirtiliyor. 1998 doğumlu olan Seth, ülkesinin U-23 milli takımında da forma giyiyor. Genç oyuncu geçtiğimiz yaz Rio Olimpiyatları'nda forma giymiş ve izleyenleri kendisine hayran bırakmıştı. Süper Lig’de yeni sezon sağ beki Sincere teslim etmeyi planlayan yönetimin tüm bu transfer girişimlerine karşın henüz teknik adam konusunda bir netliğe varamamış olması da bir başka çelişki olarak öne çıktı.

FATİH AVCI