Süper Lig’de oynanan Konyaspor maçında aniden yere yığılarak acılar içinde kıvranan Nijeryalı oyuncunun İstanbul'daki ilk muayenesinde baldırında 2. derece yırtığa rastlandığı belirtilmiş genç oyuncunun 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Geçtiğimiz haftalarda tedavisi tamamlanarak fizyoterapist eşliğinde takımla birlikte antrenmanlara çıkan Azubuike’nin maçlarda oynayabilecek seviyeye geldiği öğrenildi.

“HAZIR HİSSEDİYORUM”

Alanyaspor maçı hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri’nde sürdüren Yeni Malatyaspor’un başarılı orta sahası Godson Azubuike, performansıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Pazar günü deplasmanda oynayacakları Alanyaspor maçını iyi oyun oynayarak kazanmak istediklerini kaydeden Nijeryalı oyuncu, “Sakatlığımın düzelmesiyle yeniden takıma dahil olduğum için mutluyum. Takımda her şey çok iyi gidiyor. Son maçımızı kayıp etmemize rağmen her şey yolunda gidiyor. Şimdi ise takımıma daha çok güç katmak için geri geldim. Kendimi yüzde 100 fit bir şekilde hazır hissediyorum. Yeni Malatyaspor’u bir alt ligden üst lige taşıyabildiğimiz için çok mutluyuz. Bu sezonda Süper Lig’de tutunmayı istiyoruz. Bunun içinde çok çalışarak müsabakalarda elimizden geleni yapacağız. Alanyaspor maçını iyi oyun oynayarak kazanmalıyız.” İfadelerini kullandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ