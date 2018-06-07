Azubuike gemileri yaktı!

Nijerya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Gernot Rohr, Rusya'nın 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası'nda oynayacak 23 kişilik kadrosunu belirledi. Yeni Malatyaspor’un orta sahada bel kemiği olan Azubuike Nijerya Milli Takımı'nın 23 kişilik nihai kadrosuna alınmamasıyla hayal kırıklığı yaşadı. Son dönemde Yeni Malatyaspor’un başarısında önemli pay sahibi olan ve form grafiği sürekli yukarı doğru giden Azubuike teknik direktör Gernot Rohr’un listesine giremedi. Birçok kulübün transfer listesinde yer alan Nijeryalı oyuncu geleceğin yıldızları arasında gösterilirken milli takıma davet edilmemesini kafasına taktı.

MENAJERİNE JET TALİMAT!

Menajeri ile görüşen Azu’nun kariyerine milli formayı eklemeyi çok istediğini bunun için kendisine Avrupa da bir takım bulmasını söylediği belirtiliyor. Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi devam eden genç oyuncunun yönetime de kariyerine yurt dışında devam etmek istediğini ifade ettiği yönetimin ise kulübün menfaatleri doğrultusunda buna sıcak baktığı iddia edildi. Azubuike için daha önceden Fransız devi Monaco, 1.5 milyon avroluk teklifte bulunmuş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Dünya Kupası'nda D Grubu'nda Arjantin, İzlanda ve Hırvatistan ile mücadele edecek Nijerya'nın nihai kadrosunda Süper Lig’den Bursaspor'dan William Troost-Ekong, Abdullahi Shehu, Kasımpaşa'da kiralık olarak oynayan Kenneth Omeruo ve Trabzonspor'dan Ogenyi Onazi de dahil edildi.