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Azu kampta aklı Avrupa’da!

Nijeryalı oyuncu Azubuike, Yeni Malatyaspor’un Bolu’da devam eden 1. Etap Kamp çalışmalarına katıldı. Kampa üç gün gecikmeli katılan genç oyuncuya gelen transfer tekliflerinin yönetim tarafından henüz değerlendirme aşamasında olmasından dolayı kafasının karışık olduğu gözlenirken Azubuike’nin menajerine kariyerine Avrupa’da devam etmek istediği söylediği öğrenildi

Azu kampta aklı Avrupa’da!

Nijeryalı oyuncu Azubuike, Yeni Malatyaspor’un Bolu’da devam eden 1. Etap Kamp çalışmalarına katıldı. Kampa üç gün gecikmeli katılan genç oyuncuya gelen transfer tekliflerinin yönetim tarafından henüz değerlendirme aşamasında olmasından dolayı kafasının karışık olduğu gözlenirken Azubuike’nin menajerine kariyerine Avrupa’da devam etmek istediği söylediği öğrenildi

05 Temmuz 2018 Perşembe 11:15
Azu kampta aklı Avrupa’da!

Yeni Malatyaspor’un Nijeryalı orta saha oyuncusu Azubuike 3 günlük gecikmenin ardından 1. Etap Kamp çalışmalarına dün itibariyle katıldı. Lige verilen arayı ülkesinde değerlendiren genç oyuncunun bu süre zarfında Süper Lig’den ve Avrupa’daki bir çok kulüpten transfer teklifi aldığı gündeme gelmişti. Yükselen performansıyla Yeni Malatyaspor’un vazgeçilmezleri arasına girmeyi başaran Azubuike, teknik direktör Erol Bulut’un yeni sezon da kadroda düşündüğü futbolcular arasında ilk sırada geliyor. Nijerya Milli Takımı formasını kariyerine eklemeyi çok isteyen genç oyuncunun ise kariyerine büyük takımlarda devam etmek istediği gelen bilgiler arasında. Bu durumu kafasına takan Azubuike’nin menajerine kendisine Avrupa’dan bir kulüp bulmasını istediğini söylediği öğrenilirken, yönetimin bu konuyu birkaç gün içerisinde netliğe kavuşturacağı ifade edildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Son Güncelleme: 05.07.2018 11:16
Anahtar Kelimeler:
TransferYeni MalatyasporAzubuike
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