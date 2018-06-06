Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 31°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
96046
ALTIN
191.550
DOLAR
4.5881
STERLİN
6.1579
EURO
5.3977

AZU GİDERSE NZU GELECEK

Transfer çalışmalarına başlayan Yeni Malatyaspor’un İsviçre takımı FC. st. Gallen'de forma giyen ön libero Nzuzi Toko ile prensipte anlaştığı iddia ediliyor.

AZU GİDERSE NZU GELECEK

Transfer çalışmalarına başlayan Yeni Malatyaspor’un İsviçre takımı FC. st. Gallen'de forma giyen ön libero Nzuzi Toko ile prensipte anlaştığı iddia ediliyor.

06 Haziran 2018 Çarşamba 11:15
AZU GİDERSE NZU GELECEK

Teknik Direktör Erol Bulut ile yeniden anlaştıktan sonra transfer çalışmalarına ağırlık veren sarı-kırmızılı ekip, ilk transferini gerçekleştirmek için görüşmelerini yoğunlaştırdı. Nijeryalı orta saha oyuncusu Godson Azubuike’ye ciddi tekliflerin olması ve orta saha bölgesinde geçen sezon sorunlar yaşaması Malatya temsilcisini ön libero transferi konusunda acele hareket etmeye itti. Yeni Malatyaspor transfer komitesinin şu an bonservisi elinde bulunan Kongo uyruklu futbolcuyla ön anlaşmaya vardığı belirtilirken, resmi anlaşmanın ise önümüzdeki günlerde yapılacağı ifade ediliyor. Başkan Gevrek’in kulübün menajerliğini yapan Ersin Güreler’e bu transfer için yetki verdiği ve Güreler’in bir dönem Eskişehirspor’da da forma giyen Nzuzi Toko ile prensip anlaşmasına vardığı iddia ediliyor. 1990 doğumlu Nzuzi Toko, orta sahada görev yapıyor. En son İsviçre takımı FC. st. Gallen'de forma giyen Toko, burada istikrarlı bir görüntü ortaya koydu. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Teknik Direktör Erol BulutYeni MalatyaspoNzuzi TokoGodson Azubuike
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UEFA değil, borçsuz kulüp!
UEFA değil, borçsuz kulüp!
Listede Malatyaspor’da var
Listede Malatyaspor’da var
4 yıldız Fas kadrosunda
4 yıldız Fas kadrosunda

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim