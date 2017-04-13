13 Nisan 2017 Perşembe

Azu dışında eksik yok!

5 gün sonra kendi sahasında Eskişehirspor’u ağırlayacak Yeni Malatyaspor, günü tek idmanla tamamladı. Ayite dışında tüm oyuncuların katıldığı çalışmada futbolcuların hırsı görülmeye değerdi.

13 Nisan 2017 Perşembe 11:28
Azu dışında eksik yok!

  TFF 1. Lig’in 28. Haftasında Eskişehirspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarına kendi tesislerinde yaptığı tek idmanla devam etti. Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde yapılan antrenmana Jonathon Ayite dışında tüm futbolcular katıldı. Sarı kart cezalısı Azubuike dışında tüm takımın oynamak için hazır olması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

AYİTE TARAFTARLA BULUŞMAK İSTİYOR
  Topuğundaki çatlak büyük ölçüde kapanan Togo’lu yıldız, Nurettin Soykan Tesisleri kondisyon merkezinde fizyoterapist Savaş Akkaya ile birlikte çalıştı. Topuğundaki ağrı tamamen geçen Ayite’nin sadece maç eksiği engeli bulunuyor. Bunu da kısa ve yoğunlaştırılmış idman programlarıyla atmak için çalışan siyahi oyuncu, her halükarda 18 kişilik maç kadrosunda yer alacak. Bugünden itibaren takımla çalışması beklenen Ayite’nin bu maçta forma giyip taraftarın karşısına çıkmayı çok istediğini teknik patron İrfan Buz’a ilettiği öğrenildi. Sadık Çiftpınar, Ferhat ve Mehmet Sak’ın son durumları İrfan Buz tarafından dikkate alınırken, başarılı teknik adamın Eskişehir maçında şans vereceği isimleri yapılacak saha çalışmalarından sonra belirleyeceği öğrenildi. Dün yaklaşık 2 saat boyunca keyifli ve yorucu bir idman yapan sarı kırmızılılar, maça kadar izin yapmadan hazırlanacak. 

FATİH AVCI
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