Transfer dedikoduları şu sıralar Yeni Malatyaspor’un genç yıldız adayı Azubuıke’den başkasını yazmıyor. Daha önce Monaco’nun ve Bursaspor’un ilgilendiği Azubuıke’ye bu kez de Galatasaray talip oldu. Nijeryalı Godson Azubuike’nin sözleşmesi Yeni Malatyaspor ile 2018’de bitecek. Bu yaz aylarında Azubuike ile yeniden masaya oturup sözleşme uzatmak isteyecek yönetim, bunu başaramazsa siyahi oyuncuyu yüksek bir bonservis bedeli ile satacak. Evkur Yeni Malatyaspor formasıyla başarılı bir sezon geçiren 20 yaşındaki Azubuike, Süper Lig kulüplerinin izleme komiteleri tarafından yakın markaja alındı. Nijerya Ümit Milli Takımı'nın da formasını giyen genç oyuncu, şampiyonluk mücadelesi veren Evkur Yeni Malatyaspor'un en önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Teknik Direktör İrfan Buz’un vazgeçilmezlerinden olan Azubuike, 150 bin dolar maliyetle sarı kırmızılı kulübe kazandırılmıştı.

FATİH AVCI