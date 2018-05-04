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Aziz Yiğit Yazdı: Ders Çıkartacağınıza!

Aziz Yiğit Yazdı: Ders Çıkartacağınıza!

04 Mayıs 2018 Cuma 16:12
Aziz Yiğit Yazdı: Ders Çıkartacağınıza!

Yeni Malatyaspor’da sezon sonu yaklaşırken öz eleştiri yapılacağına her gün yeni bir suni gündem yaratılmaya çalışılıyor. Malatya kamuoyunda farklı beklentisi olanlar tabi ki olacak bunu da doğal karşılamak lazım.

Takıma başkan olduğu günden beri gerçekten başarılı bir grafiği olan Adil Gevrek’e insanların tepki yaptığı yok. Ancak bu sezon sezon başı yapılan hatalı yabancı transferlerin eleştirmek ve sezon içerisinde yapılan acemi hatalardan dolayı başta taraftarın tepkisine sebep olmaları ders çıkartılacak durumlar iken hala sanki hatayı başkaları yapmış gibi insanları tetikçilere vurdurmaya çalışmaları gerçekten kabul edilecek durum değil.

Alınan yabacı oyunculardan dolayı en az 20 - 30 milyon dolar zarar olmasaydı bugün kulübün kasasında belki de önemli bir paranız olacaktı. Hala başkalarını suçlayan açıklamaları yapmanız sadece sizi komik duruma düşürür. Öz eleştirinizi yapın ve kurtulabildiğiniz bu yabancılardan kurtulun ki önünüz açılsın.

Gelecek sezonun planlaması için şimdiden başta teknik kadro ile anlaştığınızı deklare edin ve hocanın verdiği liste dışına çıkmadan transferleri yapın. Bu sezon şans bizden yanaydı. Çekirge her zaman sıçramaz ve çok dikkatli olunmazsa işimiz gelecek sezon zora girer. Yapılan hatalardan ders çıkartılması ve bu sezon yapılan hatalardan çıkartılacak derslerin sizin için ne kadar önemli olduğunu zamanı geldiğinde daha iyi anlarsınız.

Ancak şunu açık ve net olarak belirtiyorum.

Başkan şayet devam edecek ise mutlaka yönetim kurulunu güçlendirmeli ve başta ödeme planı olmak üzere diğer hata yaptığı olaylardan dersler çıkartılmalı. İnsanların sizi eleştirmesinden rahatsız olduğunuz belli. Fakat yaptığınız hatalara rağmen hala sizi savunan insanları düşünerek aldığınız karaları yönetiminiz ile istişare ederek ve yöneticilerin gönlünü alarak uygularsanız daha fazla destek görürsünüz.

Oynanacak son 3 müsabakaya fazla da takılmıyorum kanaatime göre ligde düşme korkumuz yok. Ancak yinede kalan son müsabakalarda ciddi bir görüntü vermeniz takımın geleceği adına önemli.

Taraftarın beklentisi de sadece onurlu ve iyi futbol.

Bu böyle biline.

Anahtar Kelimeler:
Adil GevrekYENİMALATYASPOR
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