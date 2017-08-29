Kulüp olarak belirli imkanlar ölçüsünde bir kadro kurduklarını ve bu sene ligde bu doğrultuda mücadele edeceklerini ifade eden Yiğit, amaçlarının Malatya’yı en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyledi.

Takımın izinli olduğunu ve yarın itibariyle yeni sezon hazırlıklarına yeniden başlanacağını kaydeden Yiğit, “Bilindiği üzere bu sene İnönü Üniversitesi takımıyla bir isim değişikliği yaparak kendi imkanlarımız ölçüsünde bir takım kurduk. Tabii herkesin malumu ki bu lig ekonomik çıtası yüksek bir lig ve de belediye takımlarının daha ön plana çıktığı bir lig. Biz de bunun farkında olarak, özellikle Malatyalı gençlerden kurulu bir takımla yola koyulmayı düşündük. Umarız hedeflerimiz doğrultusunda sıkıntısız bir sezon geçiririz. Yeni sezon tüm kulüplerimize hayırlı olsun. Fikstüre bakıldığında bizim istediğimiz ölçülerde bir fikstür diye düşünüyorum. Sezona Gaziantep temsilcisi Şehit Kamil ile oynayacağımız maçla başlayacağız. Daha sonra sahamızda Elazığ Yol takımıyla karşı karşıya geleceğiz. Umarım Malatya takımları için güzel bir sezon olur. Takımımız izinliydi ve yarın itibariyle hazırlıklara yeniden başlayacağız. Sezon başlayana kadar hazırlıklarımızı en iyi şekilde sürdürmek istiyoruz” diye konuştu.

İHA