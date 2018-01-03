03 Ocak 2018 Çarşamba

Aytaç'tan örnek davranış

Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcu Aytaç Kara, engelli hayranı Canberk Topuz’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 11:11
Aytaç'tan örnek davranış

Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor’un başarılı orta saha oyuncusu Aytaç Kara, kendisini her maç öncesi arayıp başarı dileyen engelli hayranıyla bir araya geldi. Ligin ilk yarısında sarı-kırmızılı takımda ortaya koyduğu performansla teknik heyetin vazgeçilmezi olan Aytaç Kara, takımın yarın Antalya’da başlayacak kampı öncesi önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Kendisini her maç öncesi arayıp şans dileyen engelli hayranı Canberk Topuz’u evinde ziyaret eden Aytaç, genç hayranına formasını hediye etti. Bir anda karşısında gördüğü Aytaç Kara’yı kucaklayarak teşekkür eden Canberk Topuz, aldığı formayla mutluluğunu ikiye katladı. Aytaç Kara bir süre sohbet ettiği hayranını ligin ikinci yarısında oynanacak bir maçına da davet etti. (İHA)

İHA

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