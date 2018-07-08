Aytaç’ı kaptırdık

Yeni Malatyaspor’a geçtiğimiz sezon geçiş sürecinde ciddi katkıda bulunan Aytaç Kara Bursaspor’a transfer oldu. Trabzonspor ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesih ettikten sonra yeniden Yeni Malatyaspor’un gündemine gelen başarılı orta saha için Adil Gevrek harekete geçmiş Aytaç ile görüşme gerçekleştirmişti. Erol Bulut ile geçen sezon yaşanılan gerilim için hocayı ikna etme eğilimine de giren yönetim, Konyaspor ve Bursaspor’un verdiği rakamları Aytaç’a veremeyince genç orta sahayı elinden kaçırdı. Yeşil-beyazlı ekip, geçen sezon Yeni Malatyaspor’da kiralık olarak top koşturan ve kulübü Trabzonspor ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden deneyimli orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Yıllık 600 bin euro kazanacağı bildirilen deneyimli oyuncunun Bursa’da sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. Öte yandan 25 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından Bursaspor ile özdeşleşen timsah figürü paylaşarak transferi tescillemiş oldu.